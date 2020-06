Agguato nel Foggiano: raffica di mitra contro un 47enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono almeno una decina i colpi sparati questa mattina nell'agguato compiuto ai danni di un uomo, Maurizio Riccardi, di 47 anni, di Cerignola (Foggia), noto alle forze di polizia per fatti risalenti a una decina di anni fa.La vittima è rimasta illesa. L'agguato è stato compiuto verso le 7:45 in via Gran Sasso, nelle vicinanze del commissariato di polizia. A quanto si apprende l'uomo era a bordo di un'Audi A3 quando è stato affiancato da un'altra autovettura dalla quale sarebbe partita la raffica di colpi di mitraglietta. Da accertamenti è emerso che la vittima non si stava recando in commissariato per la firma, così come si era appreso subito dopo i fatti. Il 47enne è già stato ascoltato dagli investigatori, ma sul contenuto delle sue dichiarazioni vi è uno stretto riserbo.