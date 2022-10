Agguato a Foggia, ferito 32enne agli arresti domiciliari

Un agguato vero e proprio: un 32enne agli arresti domiciliari, Ivan Narciso, è stato ferito questa sera ad una spalla con colpi d'arma da fuoco mentre usciva dalla sua abitazione in viale Europa, alla periferia di Foggia.

La vittima è stata soccorsa e accompagnata in ospedale: non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno tentando di ricostruire la dinamica del ferimento.

Le dinamiche

Narciso - si apprende - era appena uscito di casa quando sconosciuti gli hanno sparato, forse da distanza ravvicinata. Il 32enne si è rifugiato nell'appartamento, ma è stato colpito alla spalla. Narciso era appena stato condannato in primo grado alla pena di cinque anni di reclusione per una estorsione compiuta ai danni di un commerciante.