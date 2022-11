Hanno aggredito un coetaneo: per cinque ventenni arriva daspo urbano, divieto di frequentare bar e locali per un anno

Avrebbero aggredito un coetaneo e per questo il Questore di Foggia ha disposto il daspo "Willy" per cinque ventenni di Vieste, sul Gargano. I fatti risalgono al 27 agosto scorso, quando in un locale in Viale Europa, a Vieste, i cinque avrebbero picchiato un ragazzo della stessa età.

Il divieto

Il provvedimento, notificato dai carabinieri, vieta ai cinque giovani per un anno di frequentare bar e locali che si trovano sul lungomare Europa, in via Santa Maria di Merino e in via Veneto, nonché di stazionare nelle loro immediate vicinanze. Il daspo 'Willy' è una misura di prevenzione contro la movida violenta, che trae origine dal caso di Willy Monteiro Duarte, il 21enne pestato a morte nella notte tra il 5 e il 6 settembre 2020 a Colleferro.