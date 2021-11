Aggressione a colpi di bastone: nel Foggiano un arresto

Un pestaggio a colpi di bastone. E ripetutamente al capo fino a lasciarlo a terra esanime. Con l'accusa di tentato omicidio è stato arrestato dai carabinieri di San Giovanni Rotondo (Foggia) un 43enne.

La ricostruzione

Stando a quanto ricostruito dagli uomini dell'Arma, il pomeriggio del 13 novembre scorso il proprietario di una masseria che si trova in località Calderoso, nelle campagne di San Marco in Lamis (Foggia), è stato raggiunto dall'indagato ed aggredito per futili motivi: è stato condotto fuori dall'abitazione rurale, picchiato ripetutamente con un grosso bastone e lasciato per terra esanime.

APPROFONDIMENTI L'AGGUATO Notte di paura all'ingresso del Demodè, colpi di pistola... FOGGIA Aggredito in centro con una spranga di ferro: giovane ricoverato in... BARI Aggredito in pizzeria davanti ai clienti: si dà alla fuga. Ma...

Il malcapitato è riuscito comunque ad allertare i suoi familiari che lo hanno condotto all'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo (Foggia) dove i sanitari gli hanno diagnosticato un «trauma cranico non commotivo ed emorragia cerebrale» e lo hanno ricoverato con prognosi riservata. L'uomo è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico per ridurre le fratture cerebrali e l'emorragia.