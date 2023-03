Ragazzo di 31 anni accoltellato all'alba: c'è un fermo per tantato omicidio. Il movente sarebbe legato al consumo di stupefacenti

Un uomo incensurato di 31 anni è stato ferito a coltellate all'alba di ieri mattina - 23 marzo - in via Mogadiscio a Foggia. L'uomo ha riportato due ferite d'arma da taglio al busto ed è ricoverato in ospedale in gravi condizioni anche se, secondo valutazioni dei sanitari, non sarebbe in pericolo di vita. Ora c'è un fermo: l'accusa è di tentato omicidio.

Il fermo da parte dei carabinieri

È stato fermato dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio un cittadino straniero di 30 anni accusato di avere ferito con due coltellate al torace ieri mattina all'alba a Foggia un 30enne foggiano incensurato. A quanto si apprende il delitto sarebbe maturato a seguito di un violento litigio tra i due a causa di motivi legati al consumo di stupefacenti.

Le indagini

Da una prima ricostruzione dei fatti la vittima dopo essere stata accoltellata dall'indagato è scesa in strada ed ha chiesto aiuto. I carabinieri intervenuti sul posto hanno ricostruito l'intera vicenda attraverso sia la visione delle telecamere di sicurezza sia attraverso l'ascolto di alcuni residenti della zona.