Cancro e alimentazione, esperti a confronto ad Accadia per il “Sabato delle idee”

Un doppio appuntamento dedicato alle interconnessioni tra salute e alimentazione. Ripartono da un tema di grande attualità le riflessioni de “Il Sabato delle Idee”, il pensatoio progettuale fondato da Marco Salvatore che mette in rete alcune delle principali istituzioni culturali, accademiche e scientifiche del Mezzogiorno.Domenica 9 settembre, a partire dalle 10, appuntamento al Palazzo comunale di Accadia, lo splendido borgo medievale pugliese del Subappennino dauno incastonato tra Campania, Basilicata e Molise, dove nel 2004 è nata l’idea della Borsa di Studio e Lavoro “Domenico, Gaetano e Giuliana Salvatore”. Il premio ideato dalla famiglia Salvatore e giunto alla sua quindicesima edizione è rivolto ai giovani del Comune di Accadia per favorire la possibilità di seguire percorsi di alta formazione universitaria o professionale ed andrà quest’anno a tre eccellenti neo maturati di Accadia del Liceo Scientifico “Guglielmo Marconi” di Foggia.Tema dell’incontro accadiese del “Sabato delle Idee”, coordinato dal giornalista Antonio Corbo, sarà il rapporto tra “Cancro e Alimentazione”. Ne discuteranno, tra gli altri, Francesco Schittulli, direttore scientifico del Mater Dei Hospital e presidente della Lilt, la Lega italiana per la lotta contro i tumori, Gianfranco Testa, primario emerito di Urologia dell’Ospedale Monaldi di Napoli e Paola Vitaglione, docente di Alimentazione e nutrizione umana presso il Dipartimento di Agraria Università degli Studi di Napoli Federico II.Come da tradizione ad aprire la manifestazione, organizzata in collaborazione con l’Associazione “Borghi Autentici d’Italia”, insieme con il Sindaco di Accadia, Pasquale Murgante ci saranno in rappresentanza della Fondazione Salvatore il fondatore del Ceinge, Franco Salvatore, e il fondatore dell’Irccs Sdn, Marco Salvatore.