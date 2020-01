Attentati e omicidi, Foggia risponde: in piazza con Libera per dire no alla mafia

Ultimo aggiornamento: 11:23

Ci saranno anche il ministro per l'Agricoltura Teresa Bellanova e il governatore pugliese Michele Emiliano alla manifestazione antimafia prevista per oggi a Foggia . Un'iniziativa, quella promossa da Libera, pensata per rispondere all'escalation di violenza (omicidi e bombe) registrata negli ultimi giorni nel capoluogo dauno.«L'ho detto più e più volte in questi mesi, il 23 dicembre con la Ministra Lamorgese e da ultimo lunedì scorso, dopo l'incontro in Prefettura sugli attentati degli ultimi giorni: i cittadini di Foggia devono sapere di non essere soli. Perché più le comunità sono forti, più è debole la criminalità, soprattutto quella organizzata e di stampo mafioso», ha detto Bellanova. «Più i territori sono coesi, e certi dell'alleanza con lo Stato e l'intera filiera istituzionale, più i cittadini trovano il coraggio di denunciare e dire no a qualsiasi forma di arroganza, sopruso, violenza. Più le amministrazioni sono trasparenti e meno la criminalità trova lo spazio entro cui insinuarsi. Per questo sarò a Foggia alla manifestazione di Libera , insieme a tutte le persone che vorranno testimoniare in prima persona il loro impegno e la loro determinazione contro la mafia in questa parte di Puglia e dovunque».Emiliano lancia un appello ai sindaci affinché anche loro siano presenti alla manifestazione: «La Puglia intera scende in campo contro la mafia, contro la criminalità organizzata, contro chi vuole impedire a una città bellissima con delle persone meravigliose di vivere serenamente e di crescere in tranquillità. Il testimone che ha denunciato le estorsioni è figlio nostro: chi lo tocca avrà a che fare con tutta la Puglia, non solo con le forze dell'ordine e la magistratura. La Regione Puglia si costituirà parte civile ed è già costituita nei processi per estorsione nei confronti degli imprenditori. E chi pensa di continuare su questa strada la pagherà carissima: questo glielo posso promettere. So che quando facevo il magistrato ed ero sotto pressione, minacciato e scortato, per me avere accanto le istituzioni fu molto importante e credo che per gli imprenditori sia la stessa cosa».Molte altre le forze politiche presenti, a cominciare da Forza Italia: Come rappresentanti istituzionali, come esponenti di un partito che fa della libertà un punto distintivo, non possiamo non essere in prima linea contro ogni forma di aggressione allo Stato e ai cittadini. Bisogna far sentire forte la voce della legalità, hanno scritto in una nota l commissario regionale forzista, l'onorevole Mauro D'Attis, il vice commissario, il senatore Dario Damiani, e il coordinatore provinciale di Foggia, Raffaele Di Mauro.Per Ernesto Abaterusso, segretario regionale di Articolo Uno, «è un appuntamento importante, dopo le tristi vicende che hanno coinvolto la città pugliese nei primi giorni del 2020, per dire No all'avanzare della mafia e della criminalità organizzata nei territori pugliesi. Una vera e propria battaglia di legalità che non può e non deve avere distinzioni di colori e di bandire. Siamo certi che la Puglia, con la sua lunga storia di democrazia, saprà rispondere con forza all'appello di Libera e con forza dirà No alla criminalità. Perché su un tema così importante, che riguarda il futuro del nostro territorio, dei nostri cittadini e delle nostre imprese, nessuno può tirarsi indietro».Non solo politica. Ci sarà anche Legambiente: «Ciascuno può essere esempio di onestà e giustizia ed è un dovere indignarsi e denunciare crimini e prevaricazioni», dichiara Francesco Tarantini, presidente di Legambiente Puglia. «Il susseguirsi di ritorsioni a Foggia mostra ancora una volta la gravità del fenomeno mafioso, fortemente radicato e connesso a un disagio sociale profondo. Troppe volte innocenti si sono trovati nel posto sbagliato nel momento sbagliato e hanno pagato ciò con la vita. Combattere la mafia vuol dire impegnarsi nel quotidiano per una società legale e più giusta, dove libertà è sinonimo di partecipazione. Ciò chiama in causa l'intervento non solo delle autorità competenti, ma anche dei cittadini che devono mobilitarsi in tal senso».