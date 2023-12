Medici in pensione a 72 anni (e non più 70), la proposta del Governo​. I sindacati: «Un insulto alla categoria»

Pensioni dei medici. I medici dirigenti sanitari o docenti universitari potranno andare in pensione a 72 anni invece che a 70. È l'ultima novità della manovra di bilancio, spuntata all'ultimo minuto in un emendamento che il governo ha preparato d'accordo con la maggioranza e accogliendo anche le richieste di parte dell'opposizione. Per il ministro dei Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, si tratta di una «esigenza oggettiva» dettata, come per i medici di famiglia, da «una carenza di medici sul territorio notevole».

La modifica

Ma è una modifica che riporta i medici sulle barricate, dopo lo sciopero di due settimane fa per i tagli alle pensioni: è «un insulto alla categoria, solo per salvare alcune lobby.

Cosa cambia

La manovra è arrivata alle battute finali e si avvia a ricevere il primo via libera in commissione al Senato. Restano da sciogliere alcuni nodi legati alle risorse del fondo parlamentare, che potrebbero aumentare leggermente portando anche ad una rimodulazione dei finanziamenti degli emendamenti presentati dai relatori, e di quello atteso dall'opposizione che punta tutto sulla violenza contro le donne. In ogni caso si tratterebbe di piccoli ritocchi alle cifre, che non lascerebbero spazio per altri interventi.

La proroga del Superbonus

Il vicepremier Antonio Tajani spiega che si lavora ancora ad una breve proroga del Superbonus per i condomini, ma la soluzione potrebbe anche finire nel Milleproroghe. Soprattutto perché resta un tema molto controverso: la premier Giorgia Meloni ha parlato di «situazione drammatica» dei conti pubblici «ereditata soprattutto per il Superbonus», che «ci ha lasciato un buco da 140 miliardi, quanto lo Stato spende in un anno per tutta la sanità». È una seduta notturna della commissione Bilancio che prova a chiudere il dossier manovra. L'intenzione è di chiudere entro il 18 il voto degli emendamenti in commissione, per affidare il mandato ai relatori a riferire in Aula il 20, dove inizierebbe la discussione generale.

Chi riguarda

Mentre il voto di fiducia sul maxi-emendamento e il voto finale si dovrebbero tenere la mattina del 22. «Sono soddisfatto della manovra perché abbiamo apportato degli aggiustamenti che avevamo chiesto su casa e pensioni e i medici e dipendenti pubblici, e stiamo lavorando perché ci possa essere una breve proroga per il Superbonus che riguarda condomini che hanno già compiuto il 70% dei lavori», ha detto Tajani. Forza Italia non ha ancora perso le speranze di presentare una modifica, che considera solo «tecnica» e che apre una finestra straordinaria per un Sal, lo stato avanzamento lavori che dà diritto al rimborso al 110%. Per Tajani «nessuna tolleranza per gli imbroglioni, ma per le persone oneste bisogna avere un occhio di riguardo, e permettere di concludere i lavori in dirittura d'arrivo», ovvero garantire ai condomini di poter scontare al 110% tutti i lavori effettuati e fatturati nel 2023.