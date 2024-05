Ryanair, Vueling, EasyJet e Volotea multate per 150 milioni: nel mirino il pagamento per il bagaglio a mano. Le compagnie fanno ricorso

Multe salate a quattro compagnie aeree da parte del governo spagnolo per pratiche considerate illecite, come quella di far pagare i passeggeri per il bagaglio a mano: lo ha anticipato radio Cadena Ser e lo confermano fonti del ministero dei Diritti sociali e il Consumo. Secondo l'emittente radio, il totale degli importi delle sanzioni, sommati tra loro, è pari a oltre 150 milioni di euro. In una nota, l'associazione di consumatori Facua ha riferito che le compagnie multate sono Ryanair, Vueling, EasyJet e Volotea (nomi che il ministero «non conferma né smentisce»).

Le pratiche contestate

Oltre al sovrapprezzo per i bagagli a mano, Madrid contesta alle compagnie aeree altre pratiche: ad esempio, quella di far pagare un extra per la selezione del posto a sedere ad accompagnatori di persone con necessità particolari, come bimbi piccoli, la «mancanza di trasparenza nelle informazioni contrattuali» e la mancata disponibilità nell'accettare pagamenti in contanti dei biglietti aerei negli aeroporti.

IL RICORSO DELLE COMPAGNIE

Le compagnie aeree multate dalla Spagna per pratiche considerate illegittime, Ryanair, Vueling, EasyJet e Volotea, hanno intenzione di presentare ricorso contro tale decisione, sia in sede amministrativa sia in sede giudiziaria: è quanto annunciato da Javier Gándara, presidente della Associazione delle Linee Aeree (Ala), in una conferenza stampa ripresa dai media iberici. In attesa che il procedimento sanzionatorio aperto dal governo sia risolto definitivamente in un senso o nell'altro, le compagnie aeree in questione potranno mantenere in vigore le tariffe contestate. Gándara, dal canto suo, si è detto convinto che le società interessate vinceranno i ricorsi, in quanto ritiene le multe comminate dal Ministero dei Diritti Sociali e del Consumo «contrarie alla normativa europea». Diversa invece l'interpretazione che fanno di diverse sentenze giudiziarie in merito le associazioni dei consumatori.