Bollette gas e luce, stop al mercato tutelato dal 1° gennaio. Cosa succede se non si cambia contratto? La guida e cosa cambia

Conto alla rovescia per la fine del mercato tutelato di gas e luce. Il primo terminerà il prossimo 1° gennaio 2024, mentre per il secondo è in corso una trattativa tra governo e Unione europea. Lo "smantellamento" del regime di protezione per l'energia elettrica sotto l'ombrello dell'Arera inizierà lo stesso a partire dal 10 gennaio, ma si punta a una proroga tecnica per arrivare con le ri-assegnazioni dei clienti all'estate prossima. L'apposito decreto Energia che contiene il provvedimento dovrebbe arrivare in settimana.

L'obiettivo è continuare il più possibile a tutelare almeno 8,7 milioni di persone con i prezzi calmierati dall’l'Autorità per l'energia, che hanno protetto negli ultimi anni dagli aumenti esagerati.

Tariffe che oggi, a differenza del passato, risultano più convenienti di quelle garantite da diverse offerte private.

Con lo stop immediato, oltre alle famiglie, potrebbero essere messi a rischio anche gli investimenti miliardari delle aziende italiane sulla transizione green, soprattutto al Centro-Nord, anche per la contemporanea richiesta Ue di liberalizzare il prima possibile due settori stretegici, idroelettrico e geotermico. Settori per cui Bruxelles, nonostante il ministro Gilberto Pichetto non confermi, secondo fonti del Mase preme per far aprire alle Regioni italiane gare internazionali, evitando le possibili proroghe previste dal Dl Energia. Vediamo quindi nel dettaglio cosa cambierà il prossimo anno e chi dovrà probabilmente cambiare contratto.

Cos'è il mercato tutelato di gas e luce e quando scade

Il regime di mercato tutelato prevede che le tariffe siano stabilite dall'Arera che le aggiorna ogni tre mesi per la luce e ogni mese per il gas. Nel libero mercato il prezzo è contrattato direttamente con l'azienda fornitrice e può essere fisso o variabile.

L'informazione più importante da conoscere è che non ci sarà alcuna interruzione della fornitura per chi non passa dal mercato tutelato a quello lubero. Quando finisce la tutela chi non ha scelto sarà assegnato al servizio a tutele graduali. In ogni caso è consigliabile informarsi tramite gli strumenti messi a disposizione proprio dall’Arera.

Al momento per i clienti domestici non vulnerabili di gas naturale (famiglie e condomini) il superamento della tutela di prezzo è previsto da gennaio 2024, per i clienti domestici non vulnerabili di energia elettrica a partire da aprile 2024 (con le aste che partiranno però già a gennaio), mentre per le microimprese di energia elettrica il servizio di maggior tutela si è concluso ad aprile 2023 (per le piccole imprese era già terminato nel 2021.

Il decreto Energia in arrivo

Stando alle regole attuali il mercato tutelato della luce scade il prossimo 10 gennaio (il gas, invece, il 1° gennaio e lo stop è confermato). La tesi di Bruxelles è che, spostando la data fino a un anno, non si raggiunge l’obiettivo del Pnrr che prevede di superare il regime di massima tutela sulla luce nel 2024. Dopo gli ultimi rinvii, Pichetto vuole trovare un accordo entro la settimana, così da approvare il decreto entro novembre. Anche per confermare le altre misure: incentivi allo sblocco di 1.300 impianti rinnovabili, aiuti per le imprese energivore, deroghe sugli impianti a carbone, ripresa delle trivellazioni nell’Adriatico, investimenti sull’eolico e aumento degli stoccaggi di CO2 sotto terra.

Quella a cui si lavora, come spiegato da Pichetto, è una «proroga tecnica e limitata» del mercato tutelato, che escluda uno «slittamento secco». Da gennaio a marzo, come da programma, verrebbero fatte dall’Arera le aste per i nuovi operatori privati e poi l’assegnazione dei clienti avverrebbe a scaglioni entro l’estate. Arrivando almeno fino a luglio. Nel frattempo partirebbe una campagna di informazione nazionale. Nel decreto in arrivo sembra poi confermato anche lo sblocco delle trivelle nell’Adriatico, nonostante le critiche di ambientalisti ed esperti su inquinamento e poca utilità della misura.

Cosa cambia per i clienti vulnerabili nel 2024

In ogni caso le persone vulnerabili dovrebbero continuare ad avere i prezzi calmierati, se vorranno. Sono tutti quei cittadini che si trovano in condizioni economiche svantaggiate (come i percettori di bonus), sono soggetti con disabilità, hanno un'utenza in una struttura abitativa di emergenza o hanno più di 75 anni. Questi soggetti verranno trasferiti automaticamente nel Servizio di Tutela della Vulnerabilità dell'Arera, fermo restando la possibilità di scegliere un contratto nel mercato libero.

Per loro ci sarà un prezzo variabile su base mensile, in base alla media dei valori consuntivi al prezzo sul mercato all'ingrosso italiano. A esso si sommano le tariffe definite dall'Arera per il trasporto del gas, la commercializzazione e gli oneri generali di sistema, ma anche le imposte determinate per legge.

Come cercare le offerte sul mercato libero

I clienti che sono interessati dal passaggio hanno già ricevuto dai venditori una lettera in cui sono illustrate le possibili offerte e alcuni chiarimenti sulle scadenze. Si può accettare l'offerta proposta dal proprio venditore, che potrebbe essere la migliore del momento. In alternativa si può scegliere una qualsiasi offerta del mercato libero sia con l'attuale venditore sia con un altro operatore. Per cercare le offerte sul mercato libero si può andare su consumienergia.it per controllare le informazioni tecniche e contrattuali relativi alle forniture di energia elettrica e di gas naturale di cui si è titolari e poi su ilportaleofferte.it per confrontare il proprio contratto con quelli disponibili sul mercato.

Cosa succede se non si sceglie l'operatore

Chi non sceglierà nulla verrà trasferito in maniera automatica su una fornitura "Placet" (un regime transitorio a prezzo libero a condizioni equiparate di tutela) con lo stesso venditore che già gli forniva energia. A quel punto i prezzi saranno liberamente decisi dal venditore e rinnovati ogni 12 mesi. La struttura del prezzo è stabilita dall'Arera, così come le condizioni contrattuali, le garanzie e la rateizzazione.

