Ad aprile le Reti di consulenza finanziaria associate ad Assoreti realizzano una raccolta netta in crescita del 4,1% rispetto a marzo e pari a 4,1 miliardi di euro. Quasi la metà delle risorse nette affidate alle Reti di consulenza coinvolge, nell’insieme, fondi comuni, gestioni individuali e prodotti assicurativi/previdenziali. La raccolta netta sul risparmio gestito è infatti pari a 2 miliardi di euro e segna un aumento del 56,9% rispetto al mese precedente. Nell’ambito del risparmio amministrato si riscontra la contrazione dei flussi netti, comunque positivi per 792 milioni, indirizzati agli strumenti finanziari. Le scelte di investimento continuano a coinvolgere prevalentemente i titoli di Stato, seppure con volumi nettamente inferiori rispetto al mese precedente (461 milioni). La flessione si accompagna con un flusso netto di risorse in entrata su conti correnti e depositi (1,3 miliardi). Il servizio di consulenza con fee specifica (fee only/fee on top) accoglie, nel mese, risorse nette complessive per 1,9 miliardi di euro, con un incremento del 70% nel confronto con il mese precedente.