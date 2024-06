Cosa potrebbe significare un governo laburista per il Regno Unito? In assenza di un programma ancora chiaro, il discorso del Cancelliere ombra Rachel Reeves per la Mais Lecture del 19 marzo ha offerto alcuni spunti. Accanto alle garanzie di stabilità politica, il secondo imperativo sembra essere un ramoscello d'ulivo per le imprese, che hanno avuto buone ragioni per temere la passata leadership del Partito Laburista. Dimostrare che un governo laburista è in grado di lavorare con successo con le imprese è importante non solo per attrarre investimenti diretti esteri, ma anche per consolidare la sua reputazione agli occhi dei mercati finanziari. Infine, concentrarsi sulle riforme per aumentare la produttività e la prosperità è un'azione ovvia, anche se in questa fase le iniziative politiche sono molto scarse.



Trovare soluzioni per le sfide strutturali a lungo termine dell'economia britannica, sottolinea Schroders, sarà fondamentale per aumentare la crescita e il tenore di vita. Queste sfide includono l'invecchiamento demografico, l'adattamento al cambiamento climatico, un ambiente commerciale esterno più ostile e una scarsa crescita della produttività. Si spera che ciò significhi anche un miglioramento dei rendimenti per gli investitori, che da tempo evitano in larga misura i mercati pubblici del Regno Unito.

«L'investimento azionario comporta sempre dei rischi e il tentativo di prevedere i cambiamenti dei mercati è lungi dall'essere una scienza esatta, proprio come la politica», spiega Graham Ashby, Gestore del Fondo, UK All Cap, Schroders. Detto questo, il sentiment nei confronti delle azioni britanniche è molto basso e ci chiediamo se un cambio di governo nel Regno Unito possa coincidere con un'inversione di tendenza del sentiment. Con un sentiment così basso nei confronti delle azioni britanniche, gli investitori contrarian potrebbero sostenere che le cose possono solo migliorare. Il leggendario Warren Buffett una volta ha osservato che è saggio per gli investitori “essere timorosi quando gli altri sono avidi e avidi quando gli altri sono timorosi”.

Che sia il momento di essere avidi con le azioni del Regno Unito? «Certamente alcuni indicatori contrarian suggeriscono di sì. E un nuovo governo potrebbe migliorare alcune condizioni per le azioni britanniche. Basti pensare ai livelli molto bassi delle allocazioni azionarie nazionali dei fondi pensione, specialmente rispetto ad altri Paesi».