Inflazione, l'Istat aggiorna l'indice dei prezzi ma non rifletterà la folle corsa dei prezzi

Lo spartiacque è fissato a inizio giugno: in quei giorni, l’Istat renderà nota la previsione relativa all’indice dei prezzi al consumo armonizzato (Ipca) depurato dei beni energetici importati. Un parametro che gli anni scorsi riscuoteva solo l’attenzione degli addetti ai lavori, ma che quest’anno è invece sotto i riflettori. Il valore fissato su base quadriennale (dal 2022 al 2025) servirà come riferimento per i prossimi rinnovi...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati