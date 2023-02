Promuovere il benessere delle persone nei luoghi di lavoro, garantendo il rispetto dei più alti standard lavorativi, valore aziendale imprescindibile, è l’obiettivo. E il Gruppo Tod’s lo ha raggiunto. TUV Italia ha infatti attribuito all’azienda italiana che produce scarpe di lusso e altri articoli di pelletteria la Certificazione del Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro per il Complesso di Sant’Elpidio a Mare, in provincia di Fermo, in conformità allo Standard internazionale ISO 45001. Certificazione che si aggiunge al Sistema di Gestione ambientale, certificato ai sensi di ISO 14001 dal 2020.

GLI OBIETTIVI

L’implementazione del Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza e del Sistema Gestione Ambientale si inseriscono nel più ampio impegno del Gruppo per la sostenibilità e la gestione responsabile dei processi decisionali e operativi, a beneficio di tutti gli stakeholder e delle comunità con le quali opera. Non è un caso che la società, controllata a maggioranza dalla famiglia fondatrice Della Valle, abbia aderito il 16 gennaio scorso al Global Compact delle Nazioni Unite, l’iniziativa strategica di sostenibilità e cittadinanza d’impresa più ampia al mondo, nata dalla volontà di promuovere un’economia globale sostenibile, rispettosa dei diritti umani, degli standard lavorativi, della salvaguardia dell’ambiente e impegnata nella lotta alla corruzione. «Il nostro impegno - ha commentato Diego Della Valle, presidente e amministratore delegato del Gruppo Tod’s - nell’adottare comportamenti responsabili per la tutela dei diritti umani, la salute, la sicurezza e il benessere nei luoghi di lavoro, promuovendo, altresì, la salvaguardia dell’ambiente e degli ecosistemi, fa parte della nostra cultura e rispecchia i valori che la nostra organizzazione, da sempre, traduce in progetti concreti e virtuosi a beneficio delle comunità e dei territori nei quali operiamo».

