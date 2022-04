Telepass Business, così il lavoro viaggia più veloce

Cambiano i bisogni nel campo della mobilità aziendale. Per questo Telepass ha messo in pista un nuovo strumento in grado di integrare servizi di mobilità, carte di pagamento prepagate e rendicontazione semplificata delle spese aziendali: TBusiness è un’offerta che si compone di tre pacchetti (Drive, Move e Card) pensata per semplificare la vita alle imprese, ma anche ai loro dipendenti. Come? Un portale web permette per esempio alle aziende...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati