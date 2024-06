Le start-up sono sempre più volano di innovazione per tutto il sistema economico e imprenditoriale. «L’innovazione è vitale perché abilita e accelera il cambiamento, impattando positivamente sulla scala di impresa. L’export di chi investe in tecnologia è 3 volte più alto rispetto a chi non investe. E avere imprese più competitive significa avere anche un Sistema Paese più competitivo, più produttivo e più resiliente» commenta Alessandra Ricci, amministratore delegato di Sace, che anche quest’anno accompagna, come main partner la nuova edizione di Sios24, cioè “StartupItalia Open Summit 2024”.

L’appuntamento è a Roma, il prossimo 20 giugno, in uno dei distretti più iconici della Capitale, al Gazometro, il Distretto delle filiere energetiche di Eni, sede di Joule, la Scuola per l'impresa e ROAD. Per una giornata diventerà il cuore dell’ecosistema dell’innovazione italiana. Negli spazi del Gazometro di via Ostiense sta prendendo forma un vero e proprio parco scientifico nel cuore di Roma, dedicato alle nuove filiere energetiche, aperto a collaborazioni di ricerca industriale applicata, in sinergia con il mondo della ricerca e dell’università.



INTELLIGENZE MULTIPLE



E il 20 giugno in questa location all’avanguardia ci sarà l’avanguardia dell’impresa innovativa. Il tema di quest’anno è “Intelligenze Multiple”. Quattro i filoni principali su cui verteranno i diversi incontri e appuntamenti: Empatia, Responsabilità, Futuro e ESG. Main partner della giornata anche quest’anno è SACE, il gruppo assicurativo finanziario partecipato dal Tesoro, che ha fatto del sostegno all’innovazione un elemento cardine della propria mission e che proprio in questi giorni ha lanciato #SACE4Innovation, una campagna di iniziative gratuite dedicate alle aziende e PMI italiane che vogliono investire in innovazione, intelligenza artificiale e sostenibilità. «I nostri studi ci dicono che un Paese che investe in nuove tecnologie e Intelligenza Artificiale incrementa la sua produttività, rilasciando un effetto moltiplicatore su tutta l’economia. In Italia questo equivarrebbe a una crescita aggiuntiva del PIL di circa 90 miliardi in 5 anni» ha aggiunto Ricci che ha messo l’innovazione al centro del Piano Industriale INSIEME2025 presentato a novembre 2022.

«L’innovazione è il futuro per l'Italia, la nostra mission è aiutare le imprese a investire per crescere. Quello delle start-up è un segmento che noi difficilmente coprivamo in passato, che lavora su progetti nuovi e non si sposa con le dinamiche garanzie del credito dove ci sono attori diversi anche istituzionali – ha commentato Antonio Frezza, chief marketing & sales pmi & Property Management Solutions di Sace -. Con il nuovo piano industriale abbiamo scelto di abbracciare questo settore: ci sono 15mila imprese che rappresentano il futuro dell'Italia e vogliamo supportarle».

Per farlo Sace ha coinvolto attori istituzionali e non, tra cui venture capital, hub di innovazione, fintech educative e si è presentata al grande pubblico di start-up, Pmi innovative e tutto l’ecosistema già lo scorso anno a Sios2023, quando parteciparono 2000 startup, 170 speaker e più di 100 grandi aziende.

«L’abbiamo organizzato a Roma per far capire che la piazza delle start-up non è solo Milano perché è fondamentale il dialogo con le istituzioni. Il nostro compito è rendere l’innovazione e le start-up accessibili alle aziende e alle Pmi e abbiamo capito che il sistema Italia ha bisogno una serie di prodotti finanziari assicurativi dedicati» commenta Ricci. Per queste ragioni Sace ha radunato lo scorso aprile intorno a un tavolo più di 20 fondi di venture capital in una giornata di ascolto e co-design per progettare soluzioni finanziarie e servizi a supporto dell’innovazione in Italia.



COMPETENZE



«Siamo convinti che sia vitale creare interconnessioni tra gli investimenti in digitalizzazione e in sostenibilità ambientale. La chiamiamo la Twin Transition - continua Ricci - perché un fattore abilita e accelera l’altro. E crediamo che abbracciarla sia la condizione necessaria oggi per fare quel salto dimensionale necessario per competere sui mercati globali». I servizi di accompagnamento che Sace offre, anche durante la Sios24, vanno dai business matching tra le start-up e i potenziali buyer, fino all’offerta di competenze finanziarie e manageriali alle start-up per trasformare le loro idee in modelli di business di successo. Oltre ai panel e ai talk, il contributo di manager ed esperti di settore sui temi chiave dell’evento, come l’Intelligenza Artificiale (con Microsoft) e la formazione (con Intesa Sanpaolo).