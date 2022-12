Basta rammentare lo sgomento che ci assale quando verifichiamo l’assenza di campo, per comprendere il disagio (una sorta di burnout) che ci prende quando scopriamo di non essere connessi, quando tutti gli altri lo sono. Il servizio di fonia ormai ci fa un baffo, vogliamo avere traffico dati sempre pronto e disponibile dal nostro smartphone. E quando accade di poter telefonare ma non di navigare ci accorgiamo che il nostro mondo è cambiato. Dopo essermi assicurato che il disservizio non fosse dovuto a un problema commerciale – pago sempre, pago tutto, pago in anticipo – chiamo disperato il numero verde di Tim. «Non ho traffico dati» piagnucolo al telefono. Dall’altra parte una voce garbata ma sospettosa mi chiede di pazientare: controlla lo stato del mio credito. Verificato che non è quello il problema, mi insinua un dubbio: «La sua scheda sim è aggiornata?». «Per cosa?» ribatto timidamente. «Con il 4G è cambiato tutto. Per un periodo transitorio bastavano le vecchie sim. Ora in vista del 5G bisogna attrezzarsi». Come un pugile suonato, che non sa nulla di quello che accade dietro al vetro dello smartphone, balbetto: «Ma come? Di punto in bianco dobbiamo accorgerci di cambiare sim?». Dall’altro capo del filo – oops, ma quale filo! – un sorriso bonario. «Fa in un attimo. Vada al Centro Tim più vicino. Gli spieghi il problema, le cambiano la sim e tutto si mette a posto». Hai capito l’efficienza della diagnostica a distanza? Il numero verde di Tim è una bomba. In quattro e quattr’otto ha verificato che ho credito e che sono invecchiato, come la mia sim. Mi vesto – in tempi di smart working non è una cosa banale – e corro al centro Tim più vicino. Spiego il problema e la soluzione che mi ha prospettato la voce del numero verde. Allungo lo smartphone all’addetto, che mi guarda sospettoso. Apre l’apparecchio. Estrae la sim, me la porge: «Guardi che va benissimo, non c’è nulla da cambiare». Con il tono di chi ha imparato una lezione di vita mi atteggio: «Senta, al numero verde mi hanno detto che devo cambiarla per poter riattivare il traffico dati. Ne sapranno qualcosa loro». L’addetto del Centro Tim richiude l’apparecchio e mi allunga lo smartphone e con un tono di garbata sfidami dice: «Guardi, Funziona». Vero. E allora? «Spegnere e riaccendere, si ricorda? Non è il primo che dal numero verde Tim ci arriva in negozio. Non sanno quello che dicono».