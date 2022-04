La sharing economy approda in ufficio: ora la scrivania si prenota

Milton Friedman diceva che «non ci sono pasti gratis». Oggi potremmo parafrasare e dire che non ci sono uffici gratis. Prima del Covid la media di occupazione di una scrivania in ufficio – tra ferie, permessi, meeting, trasferte – era del 50%. Per un dirigente si scendeva fino al 41%. E i costi fissi connessi – luce, pulizia, connessioni, eccetera – erano considerati incomprimibili. «Durante la pandemia l’occupazione media di una scrivania è...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati