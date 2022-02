Sanità integrativa, scatta la stretta sulle prestazioni

La pandemia non ha lasciato nulla come prima. Soprattutto sul fronte sanitario. Mentre il sistema pubblico ha dovuto arginare – in quantità e qualità – gli effetti della patologia Covid, alla sanità integrativa è toccato di soddisfare almeno in parte la domanda inevasa di salute, quella rimasta senza risposta da parte del Sistema sanitario nazionale (Ssn) a causa dell’emergenza sanitaria. Visite specialistiche, analisi di laboratorio,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati