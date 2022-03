Russia-Ucraina, effetto investimenti: niente panico e pronti a sfruttare il rimbalzo

Sarà la volatilità ad avere la meglio nelle prossime settimane. Quindi, cautela, velocità di reazione e dinamismo risulteranno ancora una volta cruciali sui mercati finanziari. Ma niente panico, bisogna resistere alla tentazione di liquidare il portafoglio: guardare alla storia può essere di conforto. Diversi eventi geopolitici alle spalle possono fornire indicazioni preziose su come navigare in questo contesto. In termini di “market timing”,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati