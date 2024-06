Cina, Germania, Stati Uniti e, al quarto posto, l’Italia. Questa la fotografia dei principali protagonisti del mercato delle attrezzature professionali per la ristorazione, stando all’analisi La Filiera della ristorazione in Italia: il valore e il ruolo per il Made in Italy, appunto, condotta da The European House - Ambrosetti con EFCEM. Si tratta del primo tentativo di mappatura della filiera estesa, che coinvolge oltre trenta macro-settori, incluso il comparto delle attrezzature professionali e di supporto, per un totale di 390mila imprese che generano 52 miliardi di euro di valore aggiunto - più del doppio dell’industria tessile e abbigliamento - con quasi due milioni di occupati. Obiettivo, valutare il “peso” del comparto in termini economico-strategici.



LA SPESA



La filiera allargata della ristorazione genera circa 242 miliardi di euro di fatturato e intorno a 72 miliardi di euro di valore aggiunto in Italia. Interviste ai 46 soci di EFCEM Italia hanno permesso di puntare l’attenzione sulla percezione dell’italianità, in termini di produzione. È ben il 65% a indicarla come valore positivo in Europa e Sud America. In Asia, al valore positivo menzionato dal 35% - in Nord America è 39% - si aggiunge la percezione che si tratti di un’«ottima opportunità», con il 26%. Sul podio delle motivazioni per le quali vengono scelte attrezzature professionali italiane ci sono qualità, con l’87%, innovazione, con il 57%, e rapporto qualità/prezzo, con il 52%. «La principale sfida del settore - si legge nell’indagine - nel breve termine è la digitalizzazione, mentre per coloro che hanno target verdi è la sostenibilità ambientale». La più rivelante opportunità «nel breve termine è l’apertura di nuovi mercati, mentre nel medio termine è la crescita della domanda». Guardando ai mercati, le prospettive sono rosee. Secondo un’indagine di The European House – Ambrosetti con Foodservice Consultants Society International (FCSI) e Distribuzione Grandi Impianti, all’estero è il 70% a mostrare interesse per l’acquisto di attrezzature italiane. A riprova del valore del made in Italy, anche in termini di cultura dell’eccellenza. E del gusto.