Risparmi, oltre 100mila famiglie in più si sono affidate alle gestioni

Il 2020 prosegue in un clima di volatilità che destabilizza e ingessa risparmiatori e famiglie. Nonostante ciò, sono oltre 100 mila i nuovi risparmiatori che si sono affidati alla consulenza per pianificare investimenti futuri. Un segnale positivo che si riflette sulla raccolta di ottobre che archivia 3,5 miliardi e una crescita del 2,5% sullo scorso anno. Le scelte di investimento sul gestito (1 miliardo) vedono una preferenza per i prodotti previdenziali mentre per la componente amministrata (2,5 miliardi) prevale la vendita di titoli di debito (corporate e buoni di Stato).

Conti correnti e depositi incassano liquidità per 2,8 miliardi, valore determinato dalla crescita del numero di famiglie clienti e destinato ad alimentare nuove pianificazioni di investimento. Nonostante il consistente afflusso di liquidità causa pandemia, guardando ai primi nove mesi del 2020 la liquidità raccolta è diminuita (23%) e nei portafogli degli investitori resta ferma al 17%, equivalente al dato pre Covid.

Ultimo aggiornamento: 3 Dicembre, 07:30

