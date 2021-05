Resort di lusso, il gruppo Lvmh punta all'acquisto delle masserie in Puglia

Centinaia di ettari per progettare e disegnare resort extra lusso, circondati dagli ulivi e a pochi chilometri dal mare. I gruppi di investitori stranieri si affacciano anche in Puglia e guardano con particolare interesse alle caratteristiche che, negli ultimi anni, hanno fatto di questo territorio una delle mete più desiderate da facoltosi personaggi stranieri, attori, sceicchi, per un soggiorno di puro relax, come dimora o come location di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati