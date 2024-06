È successo a Roma, in pieno centro, potrebbe essere successo in un negozio di lusso a Napoli o a Venezia. Un caro amico vuole riservare una sorpresa clamorosa a sua moglie in occasione del decimo anniversario di nozze. Punta a un anello mozzafiato, in un negozio mozzafiato. Grande maison, grande bellezza, grandi prezzi. Della misura è sicuro. Ricorda perfettamente quella della vera nuziale di dieci anni prima. Per avere l’anello in tempo utile per l’anniversario deve muoversi con un mesetto di anticipo. Vuol dire anticipare la somma di un mese? Va bene. E paga.

Ritira il pacchetto il giorno concordato. La moglie, già emozionata dalla carta con il logo della maison, apre il pacchetto: anello d’oro con rubino sangue di piccione. L’emozione si trasforma in delusione, quando infilando l’anello si accorge che non entra nel dito. Nemmeno nel mignolo. L’amico si prostra davanti alla moglie e corre in negozio. Grandi scuse, la tentazione di ribaltare la colpa sull’acquirente. Con la naturale replica del mio amico in cui si fa strada la voglia di vedere il colore del sangue del negoziante, per verificare di quanto si discosti da quello di piccione.

«Provvederemo ad allargare l’anello. Tra una settimana al massimo siamo pronti». L’amico torna dopo otto giorni. Il negoziante assume un’aria contrita. «Sono addolorato. Nell’allargare l’anello si è leggermente segnata la montatura d’oro. Dobbiamo rimandare tutto a casa madre». A Parigi? «A Parigi». Dopo dieci giorni, rieccoci. Riecco l’anello. Forse è in misura ma il rubino è diventato uno zaffiro. Improperi. Strilla, scuse, sceneggiata. «Ci vediamo tra dieci giorni e tutto sarà risolto» sussurra il direttore del negozio, arrotando e ammosciando la erre. E così fu. Finalmente. Pagamento anticipato di oltre due mesi, rispetto al giorno del godimento del bene. Come un gentile finanziamento alla “maison”. Il mio amico ha pensato di rivolgersi a un’associazione consumatori, ma ha temuto che la sua spesa voluttuaria sarebbe stata considerata poco meritevole di attenzione. Ma d’ora in poi, se legge di un turista francese che si lamenta di un cappuccino pagato 10 euro in piazza Navona, si fa una risata. E la prende come una vendetta. Legittima.