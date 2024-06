Il ministro dello Sport, Andrea Abodi, garantisce che «l'autonomia del movimento non sarà toccata». Ma le società calcistiche storcono il naso e ci credono davvero poco.

Non si chiamerà Authority, ma la sostanza non cambia perché la Commissione indipendente per il controllo economico-finanziario dei club professionistici di calcio e basket, punto chiave del decreto urgente del governo sullo sport, porta comunque al di fuori del raggio d'azione delle federazioni il controllo sui conti di un centinaio di società tra calcio e basket. La commissione, in carica per sette anni, sarà composta da due membri di diritto (tra i quali il capo dell'agenzia delle entrate) e cinque nominati, due dei quali individuati in una rosa di cinque proposti dalle federazioni.



LE NORME

Chi ha fatto parte della commissione, per i due anni successivi non potrà avere nessun incarico o mandato negli organi di vertice del Coni, delle federazioni sportive e tantomeno delle squadre. E mentre sono in carica, i commissari non potranno nemmeno fare consulenza nel settore dello sport professionistico né lavorare nella giustizia sportiva. I poteri saranno molto estesi.

La commissione, che però non avrà la parola ultima sulla iscrizione ai campionati, vigilerà sulla gestione economica e finanziaria delle società sportive professionistiche che partecipano ai campionati di sport di squadra (quindi calcio fino alla Lega Pro, e la Serie A del basket) per verificare che si mantenga l'equilibrio nei conti. Dovrà anche certificare che tutto sia in regola, con pareri obbligatori trasmessi alle federazioni sportive nel caso di provvedimenti per l'ammissione o l'esclusione dal campionato. Ogni anno, entro il 30 aprile, farà avere un parere sulla correttezza della documentazione presentata per partecipare ai campionati, e questo parere influenzerà il rilascio (o meno) della licenza per la stagione successiva.

LE MISURE

Per effettuare questi controlli, la commissione potrà richiedere i documenti delle società, e indicare delle misure per correggere i bilanci se necessario. Potrà chiedere in qualunque momento che le vengano inviati dati contabili, informazioni e documenti anche sulle persone che controllano le società. E potrà addirittura effettuare ispezioni all'interno delle società.



LA SPESA

Quanto ai costi, inizialmente la commissione potrà avere fino a quindici dipendenti, con una spesa prevista di circa 1,3 milioni di euro all'anno.

Per quanto riguarda i fondi, questi saranno presi in parte dai finanziamenti stanziati nel 2021 per gli operatori del settore sportivo messi in crisi dal Covid-19, e in parte dalle società stesse: infatti, a partire dal 2025, le federazioni sportive dovranno versare complessivamente 1,9 milioni di euro all'anno, e le squadre 1,6 milioni di euro (in modo da impattare al massimo sullo 0,15% sul fatturato).