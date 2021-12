I cinque paradossi del metano e la sfida italiana

Lo scenario globale uscito dalla COP26 di Glasgow, cioè l’impegno per la phase out dal carbone, ha riportato di moda la vecchia, ma mai dimenticata, definizione di “Guerra fredda”. Io l’ho utilizzata più volte per definire le lotte per accaparrarsi le fonti energetiche, a cominciare dal gas naturale e mi pare che calzi a pennello per descrivere il momento attuale: non solo perché gli schieramenti nei tre grandi mercati – Nord America, Europa...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati