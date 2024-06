Abi cambia pelle: più politica e meno circolari, nel futuro immediato della Confindustria delle banche. Dopo oltre 30 anni di guida istituzionale, ora l’Associazione bancaria avrà una testa che arriva dal mercato, bancario in particolare. Gli ultimi due direttori generali, infatti, provenivano dalla Consob: sia Giuseppe Zadra, dg dal 1992 al 2009, sia il suo successore Giovanni Sabatini che si è congedato a inizio maggio. A Palazzo Altieri, adesso, si appresta ad arrivare un altissimo dirigente di Intesa Sanpaolo: Marco Elio Rottigni, Responsabile della Divisione International Subsidiary Banks. E non è una novità irrilevante. Anzi: la scelta dei maggiorenti dell’associazione presieduta da Antonio Patuelli, confermato per il sesto mandato, avvenuta giovedì 30 maggio, va nella direzione di rendere l’Abi, come si diceva, più politica e meno tecnica. Sempre più lobby, tanto a Roma quanto a Bruxelles e Francoforte, e meno braccio operativo della vigilanza interna, com’è stato per decenni. Questa svolta segna anche la ritrovata armonia tra le grandi banche, con il rientro a pieno titolo di Intesa Sanpaolo nei ranghi, dopo lo strappo del febbraio 2023.

La grande riforma dell’Associazione bancaria si rende indispensabile anche perché tutti i cosiddetti corpi intermedi devono adeguarsi a scenari, tanto nella politica interna ed estera quanto nelle relazioni lobbistiche, ormai drasticamente cambiati. Associazioni di categoria più forti e credibili sono indispensabili per rappresentare con maggiore efficacia le istanze dei “soci”, svestendo quei panni anni ’90, molto romani e ora poco efficaci, passati di moda. Ecco perché il cambio di passo dell’Abi, nei desiderata dei banchieri, sarà netto e si accompagnerà a una rapida trasformazione che toccherà tutta la struttura operativa. La direzione generale è stata affidata Rottigni, che in Intesa Sp era stato chief lending officer. Dunque, un uomo di mercato, top manager della banca di “sistema”, dopo oltre sei lustri di uomini formati nelle istituzioni. È un passaggio storico. L’obiettivo affidato a Rottigni, il cui curriculum è denso di esperienza internazionale, è ambizioso: i big del credito vogliono che Abi sia voce forte e autorevole interlocutore dei partiti, del governo, dell’Unione europea e della Bce; capace, in questa sua nuova veste, anche di tutelare l’italianità del banking made in Italy.

Le facce della medaglia

Il tricolore del credito, va spiegato, non sembra minacciato dal completamento dell’Unione bancaria, di cui si discute da tempo (un passaggio, questo, che peraltro vede la Germania ostile perché in disaccordo sulla creazione della garanzia unica sui depositi fino a 100mila euro, per i rischi connessi agli alti debiti pubblici di alcuni Paesi, a cominciare dall’Italia). Il pericolo numero uno, secondo i banchieri, sta nella volontà dell’Ue di rimuovere tutti gli ostacoli normativi che oggi limitano le fusioni cross-border. Spazzati via i paletti regolamentari, si darebbe il via a quel consolidamento bancario che taluni reputano indispensabile per evitare che i colossi finanziari mondiali, a cominciare da quelli degli Stati Uniti d’America, possano fare shopping selvaggio in Europa. Il rovescio della medaglia, però, sarebbe la perdita di grandi banche nazionali, con la crescita di giganti sovranazionali o paneuropei.

L’Italia non parte in posizione favorevole. E lo sa bene, per esempio, la Francia: non a caso il numero uno dell’Eliseo, Emmanuel Macron ha detto che «agire da europei significa che è necessario consolidarsi come europei». I transalpini potrebbero “perdere” Société Generale, qualora si riuscisse a realizzare il desiderato acquisto da parte del Santander, ma allo stesso tempo potrebbero essere protagonisti di acquisti roboanti con quella che gli osservatori hanno ribattezzato la JpMorgan d’Europa ovvero Bnp Paribas. Che in Italia ha già un piede, da 18 anni, con Bnl finora inerte. Le italiane stanno a guardare, in posizioni differenti. Ma è chiaro che qualora partisse il risiko bancario su scala europea, anche il golden power correrebbe il rischio di essere un’arma spuntata.