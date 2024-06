Maiora srl si consolida e si prepara a sbarcare in nuovi mercati territoriali tramite nuove acquisizioni e innovazioni tecnologiche.

Già da quattro anni nel programma Elite di Borsa Italiana, la società di Corato, presieduta e amministrata da Pippo Cannillo, guarda al futuro con la consapevolezza di un leader della Grande distribuzione organizzata che intende accrescere la propria presenza, ma anche l’intensità della relazione con i propri clienti.



LA PRESENZA

Il giro d’affari nel 2023 ha superato il miliardo di euro (1.042.715.827). Attualmente la rete di vendita di Maiora è presente, con insegna Despar, Eurospar e Interspar nel retail in 7 regioni (Puglia, Basilicata, Calabria, Molise, Campania, Lazio e Abruzzo) con 529 punti vendita, a gestione diretta e indiretta. Otto i cash&carry a insegna Altasfera, presenti in Puglia e Calabria, per un fatturato di 100 milioni di euro, frutto anche dell’investimento nelle risorse umane. Che Maiora considera tra le voci più importanti del piano di sviluppo, come testimoniano le certificazioni Equal Salary e Top Employer ottenute nel 2024.



L’ INNOVAZIONE

Complessivamente, l’azienda impiega 2.400 dipendenti, di cui quasi la metà donne. Ma i passi avanti l’azienda vuol compierli anche in termini tecnologici, con buon ausilio dell’intelligenza artificiale. «Maiora - afferma il presidente Cannillo - ha dimostrato un forte impegno nell'adozione di nuove tecnologie per migliorare l'efficienza operativa e l'esperienza del cliente. Negli ultimi anni, l'azienda ha implementato diverse innovazioni tecnologiche. Digitalizzazione della comunicazione in negozio con l'introduzione di etichette elettroniche e digital signage nei reparti, utilizzando totem e ledwall, per migliorare la comunicazione e l'aggiornamento delle informazioni sui prodotti. L'app Despar Centro Sud consente la dematerializzazione della carta fedeltà e dei buoni sconto, permettendo ai clienti di gestire tutto tramite l'app. La riduzione della stampa cartacea dei volantini è stata compensata dall'uso di canali digitali come il servizio WhatsApp per la visualizzazione delle offerte».



IL SOFTWARE

E ancora: sistemi per il registro della tracciabilità dei prodotti, la gestione di carico/scarico dei lotti ingredienti e la gestione delle ricette di gastronomia tramite tablet. In fase di test in alcuni punti vendita c’è pure il software di riordino automatico «che utilizza regole e calcoli statistici basati su storici e comportamenti dei clienti per ottimizzare il riordino dei prodotti».

Con l'introduzione di casse self con intelligenza applicativa, che apprendono il peso dei prodotti, Maiora punta, infine, a migliorare anche l'esperienza d'acquisto e a ottimizza i processi interni riducendo la necessità di personale dedicato alle casse.