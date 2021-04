Il portafoglio di Ubs: inflazione e tassi bassi, sempre meglio l’azione

Più inflazione e tassi a zero? Meglio non avere troppa liquidità e privilegiare le azioni, soprattutto se di settori ciclici e in mercati emergenti. Non solo, dice Matteo Ramenghi, cio di Ubs WM Italy, «una componente satellite di investimenti illiquidi può contribuire a generare rendimenti e diversificazione». Il contesto non sembra preoccupare più di tanto i mercati. Dalla seconda metà del mese, spiega Ramenghi, i rendimenti dei Treasury...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati