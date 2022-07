Investimenti, in cerca di cedole, protezione garantita e rendimenti stabili

I dividendi sostenibili. Quando la nebbia si fa fitta potrebbero essere questa un’isola in cui trovare riparo per contrastare il rischio-prezzi. Una terra fatta di società selezionate a dovere che da anni aumentano la cedola del 10% l’anno, che hanno debiti gestibili, e sono in grado di correggere i prezzi senza troppi danni per le quote di mercato.

I PRECEDENTI

Nei periodi di inflazione elevata, superiore al 5%, le società che pagano...

