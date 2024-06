La competizione globale è tanta, la coperta finanziaria corta, mentre rischi e incognite internazionali, dall’invasione russa in Ucraina alla sfida commerciale con la Cina, fino al possibile ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca, proiettano un’ombra sui prossimi anni.

Con il bilancio settennale ordinario che arriva a scadenza nel 2027 e il Recovery Plan l’anno prima, il ciclo politico che si aprirà all’indomani del 9 giugno sarà chiamato a mettere mano al portafoglio. Ma la ricerca di risorse “fresche” per sostenere la transizione industriale del continente - verde, certo, ma anche digitale e militare -, a fronte di stime di spesa che vanno dai 500 ai 750 miliardi di euro all’anno, rischia di aprire nuove, evidenti fratture tra i governi dei 27. Che ai nastri di partenza delle trattative sul futuro dell’Unione si presentano, come di consueto, in ordine sparso.



SCHIERAMENTI



Decisi ad accelerare sulla trasformazione dell’economia, ma non a pagarne il conto, perlomeno non con inediti fondi condivisi o riproponendo l’esperienza del debito comune e di Next Generation EU, il piano di ripresa post-pandemia che nell’opinione dei frugali del Nord Europa resta un’esperienza con una fine ben precisa, giugno 2026, e non prorogabile. Ma certo ripetibile se ce ne sarà la volontà politica, ha ricordato in più di un’occasione in questi mesi il commissario all’Economia Paolo Gentiloni, convinto che prendere in prestito insieme (forti del rating da tripla A della Commissione) e spendere su priorità condivise rende più competitiva e più forte l’Ue sulla scena globale. Gli investimenti pubblici in difesa, che Bruxelles e le capitali dei 27 vogliono rilanciare in risposta al quadro internazionale denso d’incertezze, forniranno un primo banco di prova, anche se la nuova emissione di Eurobond, seppur in un ambito ben circoscritto, si scontra contro il muro di tedeschi e olandesi. Più possibilisti, invece, purché il debito serva per aumentare la spesa in sicurezza, altri rigoristi come danesi e finlandesi, a conferma di schieramenti i cui confini non sono più netti come un tempo.



I MEZZI



Sullo sfondo, a orientare il dibattito su un’Ue a prova di futuro, sono due report di fattura italiana. Ad aprile, l’ex premier ed ex governatore della Bce Mario Draghi non aveva usato giri di parole per insistere sull’urgenza di modernizzare l’Ue («deve agire unita come mai prima d’ora»), anticipando il senso del suo rapporto sulla competitività dell’Ue, un incarico ricevuto dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Oltre che “riserva” dell’Europa il cui nome viene evocato come soluzione tecnica in caso di stallo nel risiko delle nomine per scegliere il nocchiero che dovrà guidare l’Ue nella gran tempesta internazionale, Draghi è anche l’uomo a cui Bruxelles ha chiesto di pronunciare - o meglio, mettere per iscritto in un report che sarà finalizzato dopo le elezioni - un nuovo “whatever it takes”. Stavolta per salvare non la moneta unica, ma la sicurezza economica del continente e la capacità dell’Unione di misurarsi ad armi pari nel braccio di ferro globale tra Cina e Stati Uniti.

La sovrapproduzione “low cost” di Pechino è accusata da Washington di alterare la concorrenza, ma per Bruxelles il Dragone è al tempo stesso un rivale sistemico e un partner diplomatico e commerciale da ingaggiare con equilibrio. La possibile istituzione di dazi sui veicoli elettrici cinesi, che aspetterà i nuovi assetti politici, è ad esempio il primo dossier ad alta tensione sul tavolo della nuova Commissione.



IL FINE



Ecco, alzare gli occhi dalle diatribe del cortile di casa e guardare fuori dalla finestra può essere un punto d’inizio, ha avvertito l’ex numero uno della Bce, per avviare quel «cambiamento radicale» che renderebbe l’Ue «adatta al mondo di oggi e di domani», capace di affrancarsi dalle altre potenze e dalla dipendenza dalle loro forniture. Ciò significa, tra l’altro, riconsiderare l’approccio dogmatico agli aiuti di Stato e alle fusioni strategiche, favorendo la creazione di “campioni” industriali Ue: per Draghi, l’errore dell’Europa è stato infatti «cercare in tutti questi anni gli avversari al proprio interno», nella gara tra le economie nazionali Ue, persino in ambiti come «la difesa e l’energia dove abbiamo forti interessi in comune». Dalla tecnologia alle materie prime, all’Ue è finora mancata una strategia industriale per farsi attore economico globale, «nonostante una serie di iniziative positive». Un assunto che riecheggia in altre pagine, anch’esse redatte da un ex premier italiano: Enrico Letta, oggi presidente dell’istituto di ricerca intitolato a Jacques Delors. Lo studio sul mercato unico a 30 anni dalla sua creazione, già presentato ai leader dei 27, condivide un assunto semplice quanto fondamentale con le anticipazioni di Draghi: senza una maggiore integrazione, il motore Ue rischia di ingolfarsi e di rimanere immobile. Vale per il mercato delle telecomunicazioni, frammentato fra oltre una trentina di gruppi di reti mobili che spesso operano su scala solo nazionale (quelli di Usa e Cina si contano, invece, sulle dita di una mano) e, ancor di più, per quello dei servizi finanziari.



I RENDIMENTI



«Trecento miliardi di euro lasciano l’Europa ogni anno, calcola la Bce, per fluire verso gli Stati Uniti», dove trovano un ambiente più favorevole e occasioni di investimento e rendimenti più interessanti, ha ricordato Letta soffermandosi sul potenziale inespresso dei risparmi dei cittadini europei per finanziare le maxi-transizioni. L’Ue dispone di risparmi privati molto elevati, circa 33mila miliardi di euro, «ma sono perlopiù incanalati nei depositi bancari e non finiscono per finanziare la crescita come potrebbero in un mercato dei capitali più ampio», ha avvertito da par suo Draghi; un proposito, quello del completamento dell’unione del mercato dei capitali a cui per ora si oppongono piccoli Stati (come Estonia, Irlanda e Lussemburgo) che hanno sfruttato i benefici legati alle piazze finanziarie per mantenere floride le loro economie, tanto che la Francia ha proposto di andare avanti con chi ci sta. Perché gli investimenti pubblici da soli non bastano né basteranno a un’Europa alla ricerca di sé e di una (stretta) terza via nella sfida tra i giganti.