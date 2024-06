Fino a che punto le elezioni europee possano accelerare un cambio di passo nelle priorità politiche dell'Unione Europea, questo si vedrà. Ma prevederne le implicazioni significative per i titoli azionari del Vecchio Continente è già un affare del mercato. Spetta alla complessa macchina delle Borse vedere in anticipo quali saranno i riassetti post-urne. Si tratta di misurare quanto il pendolo politico oscilla verso destra per Nicolas Wylenzek, Macro Strategist di Wellington Management. E allora qualche dossier cruciale potrebbe essere corretto quando si tratta di questioni come l’immigrazione, il clima e l'ulteriore integrazione dell'Ue.



Su questo peseranno la composizione della Commissione Europea, i cambiamenti nel panorama politico a livello di Stati membri e naturalmente gli sviluppi internazionali, come la guerra in Ucraina e le elezioni Usa. Ma qualche previsioni si può azzardare sulla base delle posizioni raccolte dai policymaker.

Dunque, prima di tutto la futura politica Ue potrebbe essere meno green: il rigore con il quale è stata impostata la rotta verso la transizione energetica potrebbe subire dei correttivi. E ancora la nuova Europa potrebbe essere potenzialmente meno concentrata sull'integrazione dell'Ue e più preoccupata per la sovranità nazionale. Questo significa che nonostante i richiami che arrivano da Paesi come l’Italia ad accelerare su unione bancaria, mercato dei capitali comune, i progressi in alcuni settori, a partire proprio dall'unione dei mercati dei capitali, potrebbero rallentare ulteriormente. Mentre le nuove proposte, come il fondo di difesa comune, potrebbero faticare a prendere slancio. Il Vecchio Continente si potrebbe poi scoprire più duro sull'immigrazione.



E ancora, l’Europa potrebbe diventare più favorevole alle imprese chiudendo una stagione in cui il Parlamento europeo è stato accusato di concentrarsi troppo sulla regolamentazione, a scapito delle imprese. Potremmo veder ridurre alcune misure, soprattutto in settori chiave per la sicurezza nazionale e la resilienza della catena di approvvigionamento, in particolare quello dei semiconduttori e dei minerali critici. Ma potremmo anche assistere a un alleggerimento più permanente delle norme sugli aiuti di Stato.

Infine, la rotta potrebbe essere più favorevole alla Cina con tanto di possibili complicazioni nelle relazioni tra l'Ue e gli Usa, che continuano a spingere per il decoupling. Ma attenzione, dicono gli esperti, sebbene una riduzione degli oneri amministrativi possa essere un chiaro vantaggio per le imprese dell'Ue, certe svolte comportano dei rischi. «Le riforme che favoriscono un'ulteriore integrazione, come l'unione bancaria e l'unione dei mercati dei capitali, rafforzerebbero la resilienza dell'economia e faciliterebbero la crescita, mentre consentire e incoraggiare l'immigrazione di manodopera qualificata può essere importante per la crescita».



DIFESA E VACANZE



La riduzione della pressione sui prezzi dell’energia sembra rendere meno urgente il dossier rispetto alla necessità di rafforzare la difesa visto che un'estensione della guerra in Ucraina rimane una possibilità concreta. Senza contare che una seconda presidenza Trump aumenterebbe significativamente la pressione sui Paesi europei affinché incrementino le spese militari. Le aree in cui gli Stati vogliono lavorare più strettamente includono un migliore coordinamento e cooperazione su progetti di sviluppo su larga scala, come carri armati e caccia di nuova generazione, un maggiore allineamento degli sforzi di approvvigionamento e il rafforzamento dell'industria della difesa Ue per ridurre la dipendenza dalle importazioni. Si tratta di un chiaro vantaggio per le aziende del settore, che beneficeranno sia di un forte vento di coda che di una migliore visibilità sulla domanda a medio termine. Inoltre, a differenza dei fornitori coinvolti nella transizione energetica, gli appaltatori della difesa sono protetti da barriere all'ingresso molto più elevate. Anche il clima fiscale dovrebbe essere più favorevole. Sia il programma NextGenEU che le regole fiscali meno severe dovrebbero favorire i titoli esposti alla domanda interna. La preferenza è poi per le banche e per i beneficiari dei consumi interni, come viaggi e tempo libero. «Privilegiamo la difesa da un punto di vista ciclico e il comparto healthcare, quello delle tlc e delle utility, più difensivi», concludono gli esperti.