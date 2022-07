Gianluigi Aponte, il colosso del mare con la prua al cielo: la sua Msc ha messo nel mirino l'integrazione con Ita

A Ginevra non è l’unico edificio che si distingue. La sede europea dell’Onu e il quartier generale della Croce Rossa ti ricordano che sei in un luogo sul quale di tanto in tanto si accendono i riflettori del mondo. Ma le scenografie che si aprono quando entri nel palazzo tutto vetri in Chemin Rieu 12, dove batte il cuore pulsante del colosso di Gianluigi Aponte, trasmettono sensazioni di potenza celata. Il logo Msc all’ingresso quasi non...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati