Pnrr, spinta al Pil e meno debito: con i fondi europei previsto anche un taglio al deficit

Prudenza e pochi trionfalismi. La linea l’ha data Mario Draghi quando ha fatto osservare come il lusinghiero tasso di crescita che si prospetta quest’anno (alla fine potrebbe avvicinarsi al 6 per cento) resti comunque il risultato di un rimbalzo, che segue la caduta senza precedenti del 2020. E questa impostazione, che il ministro Daniele Franco condivide in pieno, sarà applicata alla preparazione della legge di Bilancio per il 2022, la cui...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati