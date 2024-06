A pochi giorni dal voto europeo sono quattro le sfide che attendono il Vecchio Continente dopo i risultati di sabato e domenica: Governance, Patto di stabilità, Difesa comune, Green deal.

GOVERNANCE

La riforma chiave per l'allargamento dei confini

Nei mesi scorsi, mentre i trattori mettevano a ferro e (letteralmente) a fuoco il quartiere europeo di Bruxelles prima di ottenere il parziale affievolimento dei vincoli “green” in agricoltura, nei palazzi delle istituzioni circolava una stima numerica di un certo peso che aveva, a suo modo, contribuito ad agitare il clima. Secondo un documento interno del segretariato generale del Consiglio, in caso di adesione all’Unione, l’Ucraina diventerebbe la principale beneficiaria dei fondi della Pac, la Politica agricola comune, con 96,5 miliardi di euro, e tagli pari a circa il 20% nei sussidi percepiti oggi da coltivatori e allevatori dei 27 Paesi Ue. Una sveglia suonata per un’Ue alla prese con il rilancio del dossier allargamento dopo oltre un decennio di stallo (l’ultima a entrare è stata la Croazia nel 2013). La riforma della governance istituzionale è imprescindibile per un’Unione in grado di rispondere alla chiamata della storia, e di espandersi non solo geograficamente, ma anche di rendere i propri riti efficaci ed efficienti; pure la Commissione ha dimostrato di saperlo, pubblicando un documento in cui si affronta «la capacità di assorbimento di nuovi Stati membri nell’Ue», consapevole che a dover fare i compiti a casa non sono solo gli Stati candidati, ma anche l’Unione nel suo complesso. Il tema è procedurale, certo, e passa dalla rimozione del diritto di veto, che oggi consente al solo premier ungherese Viktor Orbán di tenere in ostaggio le deliberazioni Ue per cui è prevista l’unanimità, impedendo all’Europa di mostrarsi efficace o capace di reagire con rapidità. Ma è pure finanziario, per le conseguenze sul budget dell’ingresso di una nuova classe di membri, da Ucraina e Moldavia fino ai Balcani in coda da anni (Serbia, Montenegro, Albania, Macedonia del Nord e Bosnia-Erzegovina). Oltre alla Pac, tradizionale “granaio” del budget Ue, pure per i fondi di coesione la coperta, in un’Ue allargata, diverrebbe di colpo troppo corta a meno di ambiziosi interventi sui bilanci comuni. A farne le spese sarebbero le regioni meno sviluppate, tra cui il Meridione d’Italia, che hanno finora ottenuto un occhio di riguardo simile a quello che ha sostenuto la crescita dell’Est Europa. Nel nuovo mandato l’Ue dovrà decidere sulle sue modalità di finanziamento ordinario dopo il 2027, ma dovrà anche risolvere il nodo del (ritrovato) debito comune per reperire sui mercati le risorse necessarie agli investimenti pubblici, come ai tempi del Recovery Plan.

PATTO DI STABILITA'

Scatta il conto alla rovescia, piani di spesa in stile Pnrr

Entrato in vigore a fine aprile dopo l’approvazione definitiva dell’Europarlamento (con il voto contrario o l’astensione di tutte le forze politiche italiane) e all’unanimità dei governi riuniti nel Consiglio (con il sì, stavolta, dell’esecutivo italiano), il nuovo Patto di stabilità e crescita è atteso nei prossimi mesi alla prova dell’attuazione. Il primo appuntamento in agenda è il 19 giugno, quando l’esecutivo Ue tornerà ad annunciare l’apertura di procedure per deficit eccessivo dopo gli anni di pausa tra pandemia e guerra. Appena dieci giorni dopo il voto – e nel bel mezzo del risiko delle nomine –, la Commissione farà i nomi dei Paesi che hanno oltrepassato il 3% del rapporto deficit/Pil fissato dai Trattati, sulla base dei dati del 2023 e al netto di eventuali fattori attenuanti come la spesa in difesa. È il passaggio necessario per aprire le procedure per squilibri macroeconomici eccessivi previsti dal Patto (dal nuovo come dal vecchio) con l’obiettivo di vigilare sui conti pubblici nel sentiero stretto tra riduzione dell’indebitamento e sostegno alla crescita. Una volta avviato l’iter, allo Stato interessato si richiederanno degli aggiustamenti strutturali di bilancio pari a minimo lo 0,5% del Pil all’anno. Tra questi ci sarà anche l’Italia, e non è un mistero. Eurostat aveva chiarito già ad aprile che sono stati 11 i Paesi Ue ad avere avuto un disavanzo pubblico oltre il limite tollerato: oltre al nostro, primo della classe con 7,4% (scenderà al 4,4% a fine 2024, secondo le previsioni Ue), pure Francia, Spagna e Belgio. L’invio dell’opinione sul risanamento dei conti non è tuttavia attesa prima dell’autunno: si accompagnerà alla richiesta di sforbiciare almeno mezzo punto percentuale di Pil in manovra (10 miliardi nel caso italiano, ma nel triennio 2025-2027 ci sarà un timido sconto dovuto all’aumento della spesa per interessi sul debito). Nel frattempo, la corrispondenza tra Bruxelles e le capitali rimarrà fitta: entro il 21 giugno, la Commissione condividerà con i governi le linee guida per tenere la spesa sotto controllo, compresa la “traiettoria tecnica” sulla sostenibilità del debito; mentre entro il 20 settembre toccherà agli Stati recapitare i loro piani pluriennali a medio termine su 4 o 7 anni: la durata più estesa, che interessa a Roma, consente di spalmare meglio gli sforzi. È il nuovo assetto attorno a cui ruota il Patto riformato: piani di spesa su più anni per avere chiari in anticipo i (ristrettissimi) margini di movimento delle prossime finanziarie, con un modello di dialogo serrato con Bruxelles già sperimentato con il Pnrr.

GREEN DEAL E RILANCIO NUCLEARE

L'Europa conferma l'obiettivo 2025 per azzerare le emissioni nette di CO2

Principe delle politiche Ue durante il mandato che si è appena concluso, il Green Deal avrà molta concorrenza per rimanere “a galla” tra le priorità del nuovo ciclo. I mesi scorsi hanno mandato segnali eloquenti, scanditi dai clacson dei trattori ma anche da una crescente insofferenza nel centrodestra, interprete delle lamentele dei settori produttivi contro la regolamentazione “green” amplificata da sovranisti e nazionalisti in grande spolvero nei sondaggi. Il capitale politico investito, tuttavia, è tale che nessuno, nell’attuale maggioranza di larghe intese Ue, a cominciare dalla “madrina” Ursula von der Leyen, si spinge fino a rinnegare i principi e le ambizioni del maxi-piano verde. Su tutte, quella di rendere l’Europa il primo continente al mondo ad azzerare le emissioni nette di CO2 entro il 2050, che nel racconto elettorale si sposa con un secondo obiettivo, pressante di fronte alla competizione delle industrie “clean tech” di Cina e Stati Uniti: sostenere la trasformazione verde delle aziende del continente mentre ci si scherma dalla concorrenza sleale di Pechino in settori che vanno dall’auto elettrica ai pannelli solari. Se, dopo aver approvato una montagna di provvedimenti, la fase che si apre adesso per il Green Deal è quella dell’attuazione, però, la possibilità di allentare la stretta Ue rimane in agguato, come accaduto ancora tre mesi fa con la parziale rimozione dei paletti “green” in agricoltura: von der Leyen, ad esempio, difendendo un approccio «non ideologico», ha ricordato che nel 2026 ci sarà un’ampia revisione della normativa che vieta dal 2035 l'immatricolazione di auto a diesel e benzina, per assicurare che ci siano «opportunità per i consumatori e per i produttori». Qualche novità dovrebbe invece arrivare sul fronte dell’energia nucleare: dopo le titubanze viste tra 2021 e 2022 in merito all’etichetta di fonte pulita, l’atomo sembra ormai sdoganato a Bruxelles come «strategico, insieme alle rinnovabili, per raggiungere gli obiettivi climatici di riduzione della CO2 e per assicurare la sicurezza energetica». Le scelte sui mix energetici rimangono di competenza nazionale, ma se alcuni Paesi vanno avanti con i piani di spegnimento delle loro centrali (Germania e Spagna), altri tagliano il nastro di nuovi impianti (Francia, Finlandia e Svezia). E la Commissione accelera per inaugurare già nel 2030 i primi mini-reattori nucleari di quarta generazione “made in Europe”, la tecnologia del futuro a cui guarda anche l’Italia, che vuole ottenere in questo modo il 20% della sua energia.

DIFESA COMUNE

Operazione riarmo ma con produzioni made in Europe

La Ue vuole spendere di più, meglio e insieme per l’acquisto di armi. Che siano, possibilmente, “made in Europe”. La minaccia per la sicurezza del continente è tangibile, con il ritorno della guerra convenzionale e un possibile secondo mandato dell’isolazionista Donald Trump alla Casa Bianca, e l’Ue si scuote dal torpore di un lungo letargo strategico accorgendosi che occorre tornare a investire nella propria industria militare. E sveglia così anche la “Bella Addormentata”, il nome in codice che la difesa si è guadagnata sul campo tra tutte le politiche pubbliche Ue proprio in ragione del suo potenziale rimasto finora inespresso. Se le Forze Armate, la loro organizzazione e i loro arsenali rimangono di competenza esclusiva degli Stati, Bruxelles ha messo gli occhi su una maggiore integrazione dell’industria della difesa. Per invertire un trend che vede oggi i Paesi Ue rivolgersi all’estero (Usa in particolare) per acquistare il 78% delle forniture militari di cui hanno bisogno. La difesa è diventata così la priorità bipartisan che, in campagna elettorale, mette d’accordo partiti pro-Ue ed euro-critici, mentre Bruxelles ha presentato un piano per incentivare riarmo e appalti congiunti (dovranno essere il 40% del totale entro il 2030, e la metà degli acquisti dovrà riguardare equipaggiamenti “made in Europe”). Ma con che tipi di sostegni pubblici si farà? Un’inedita alleanza che ha scompaginato la classica divisione tra “spendaccioni” e “frugali” ha visto, nei mesi scorsi, Francia, Estonia e Polonia proporre l’adozione di Eurobond per la difesa, cioè nuovo debito comune – una sorta di Recovery, ma dedicato alle armi – per aumentare la spesa militare di un’Europa chiamata a non delegare più ad altri la propria sicurezza. La presidente della Commissione uscente (e in corsa per il bis) Ursula von der Leyen si è guardata bene dal prendere impegni in questo senso, vista la contrarietà della “sua” Germania, ma ha genericamente appoggiato una proposta dei governi greco e polacco per la costruzione con risorse Ue di uno scudo aereo, sull’esempio dell’Iron Dome israeliano, per schermare i cieli europei da possibili attacchi di missili, razzi e droni. Intanto, la Bei, la Banca europea per gli investimenti, si è messa l’elmetto, decidendo di dare priorità ai prestiti agevolati per progetti “dual-use” civili-militari, mentre si discute della creazione di una linea di credito dedicata alla difesa del Mes, il “famigerato” Meccanismo europeo di stabilità nato come fondo salva-Stati durante la crisi dell’Eurozona.