L'addio al mercato tutelato dell'energia elettrica per i clienti non vulnerabili, circa 4,5 milioni di utenti, è sempre più vicino. Dal primo luglio chi non ha ancora scelto un'offerta del mercato libero passerà in automatico al sistema delle tutele graduali, che durerà 30 mesi ed è stato pensato per rendere più morbido e graduale il passaggio da un mercato all'altro. «Noi di Edison Energia, nell'ambito delle aste di gennaio, ci siamo aggiudicati 4 lotti nelle regioni dove siamo maggiormente presenti, acquisendo così 700 mila nuovi potenziali clienti. Durante i trenta mesi delle tutele graduali spiegheremo alle famiglie tutti i vantaggi del mercato libero», ci racconta Massimo Quaglini, amministratore delegato di Edison Energia, società del gruppo Edison attiva nella vendita di energia elettrica e gas a famiglie e imprese e servizi a valore aggiunto al segmento retail.



I quattro lotti che vi siete aggiudicati in quali territori si trovano?

«Ventuno province in Campania, Calabria, Sicilia, Lazio, Puglia e Toscana passeranno dal servizio di maggior tutela al servizio a tutele graduali e saranno accompagnati da Edison Energia nella transizione al mercato libero. Come detto, questi quattro lotti rappresentano un portafoglio di circa 700 mila potenziali clienti, collocati nei nostri territori di elezione, che andranno ad aggiungersi agli oltre due milioni di clienti già serviti da Edison Energia. Il nostro obiettivo è quello di accompagnarli nel mercato libero, aiutandoli a trovare le soluzioni più opportune per la loro casa o per la loro impresa, e mettendoli così in condizione di giocare un ruolo da protagonisti nella transizione energetica. Transizione che deve necessariamente partire dal basso e, quindi, dalle famiglie».

Per essere vicina a famiglie e imprese, Edison Energia adotta un modello multicanale, fisico e digitale. Perché?

«Oggi più che mai le persone cercano un rapporto basato su fiducia, affidabilità e solidità del fornitore. Nei territori in cui ci siamo aggiudicati i lotti, oltre ai mezzi digitali e telefonici di customer care, i clienti avranno la possibilità di recarsi nei nostri numerosi negozi per usufruire di servizi di consulenza e post-vendita, a conferma dell’impegno e della vicinanza di Edison a consumatori e alle comunità locali».

Quali sono i benefici del mercato libero?

«La crisi energetica ha generato forti preoccupazioni legate alla scarsità della materia prima che hanno profondamente modificato il comportamento nelle scelte di acquisto di famiglie e imprese. Noi in questa fase puntiamo molto sulla consapevolezza dei consumatori. Abbiamo 950 negozi sul territorio nazionale dove chiunque può entrare per chiedere informazioni sul mercato libero e sulle proposte di Edison Energia. Molti ancora non conoscono le opportunità e i servizi, spesso gratuiti, che offre il mercato libero».

Ci può fare qualche esempio?

«Il costo della bolletta è un elemento importante, ma non è il solo a determinare il valore di un'offerta. I clienti che scelgono le offerte di Edison Energia sul mercato libero non solo vengono riforniti con energia al cento per cento green, ma beneficiano per esempio anche di una piattaforma innovativa per la casa, che permette di accedere a servizi di riparazione, manutenzione e installazione di soluzioni di efficienza energetica. Un sistema di intelligenza artificiale, Edison CoCo (Consumare meno Consumare meglio), offre poi consigli personalizzati per ottimizzare la spesa ed efficientare i consumi. Inoltre, il cliente può accedere a un programma fedeltà con premi e bonus crescenti in bolletta».

Puntate al raggiungimento al 2030 di 4 milioni di contratti. A che punto siete?

«Abbiamo traguardato i due milioni di contratti nel 2023, consolidando la terza posizione nel mercato nazionale per volumi di energia elettrica e la seconda posizione per volumi di gas venduti, e grazie ai 4 lotti che ci siamo aggiudicati a gennaio adesso siamo molto vicini a quota 3 milioni di clienti. Pensiamo a questo punto di poter superare il target dei 4 milioni di clienti indicato nell'ultimo piano di sviluppo strategico».

LA SCHEDA

Entro il 2030, 2.200 comunità in ambito condominiale

Edison Energia ha annunciato l’obiettivo di realizzare 2.200 comunità energetiche in ambito condominiale per oltre 120 Megawatt di capacità fotovoltaica totale entro il 2030. Le prime dieci sono già entrate in esercizio e si trovano in provincia di Bergamo e in provincia di Bologna: coinvolgono 183 famiglie per un totale di 428 kW. Alla fine del 2023 è stata inaugurata poi a Roma la prima Comunità energetica rinnovabile e solidale della città. Banco dell’energia, la Fondazione nata per sostenere le famiglie che si trovano in una situazione di vulnerabilità economica e sociale, ha donato, grazie a Edison Energia, l’impianto fotovoltaico della Comunità energetica solidale “Le Vele”, ubicato presso l’Istituto Leonarda Vaccari, nel primo municipio. L'impianto è in grado di produrre 119.000 kWh all’anno e assicura alla Comunità energetica rinnovabile e solidale un risparmio dei consumi del 57%.



LA TRANSIZIONE

Previste dalla normativa nazionale ed europea, le Cer, soluzioni solidali di produzione e consumo energetico, rappresentano uno degli strumenti fondamentali per la transizione energetica, in particolare per raggiungere l’obiettivo delle emissioni zero entro il 2050. Sono, di fatto, un vero e proprio motore della transizione e consentono la valorizzazione e il cambiamento dei territori, favorendo l’aggregazione sociale a livello locale e il coinvolgimento di diversi attori, allo stesso tempo responsabilizzando e favorendo il consolidamento delle competenze dei singoli. Nel caso delle comunità energetiche condominiali di Edison Energia, l’investimento e i costi di manutenzione sono sostenuti dalla società, mentre i condomini mettono a disposizione la superficie del tetto e cooperano così alla produzione di energia rinnovabile destinata al proprio fabbisogno. In questo modo gli abitanti di un condominio diventano prosumer, ossia produttori e al tempo stesso consumatori dell’energia che producono.