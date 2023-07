Fondata nel 1992, Hitrac Engineering Group è una realtà italiana leader nei servizi di progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di impianti tecnologici all’avanguardia per infrastrutture critiche, comparto della difesa, ospedali, data center​, aeroporti. «Sono infrastrutture vitali per il funzionamento e la sicurezza di un Paese, anche per la protezione dei dati - spiega l’amministratore delegato della società, 57 anni, l’ingegnere Fabrizio Mainas, importanti esperienze internazionali in passato, tra i fondatori dell’azienda -. Siamo tra le prime aziende in questo campo in Italia e recentemente siamo stati acquisiti dal Cbre, una grande corporation americana: si tratta della più importante acquisizione del 2023 nel nostro settore». Riserbo sulla cifra della transazione, che testimonia la rinnovata centralità del Paese per i grandi gruppi stranieri occidentali: «In questo momento l’Italia è diventata molto interessante per molti investitori stranieri e in particolare statunitensi - conferma Mainas -. L’entrata del gruppo Cbre ci aiuterà nel nostro sviluppo tecnologico: l’Italia ha un gap in questo campo che va colmato, gli Usa sono all’avanguardia in questo settore e quest’alleanza ci farà fare un salto quantico a livello tecnologico».

Hitrac, circa 300 addetti e cantieri in tutta Italia, ha sedi operative a Milano, Bologna, Firenze e Udine, nonché i presidi esteri in Arabia Saudita, Kuwait, Guyana Francese e Sudafrica. Nella grande corporation Usa, la realtà con quartier generale a Roma non ha perso le sue caratteristiche distintive e l’autonomia operativa che promette di continuare il percorso di crescita imboccato negli ultimi anni. «L’anno scorso abbiamo chiuso a 72,8 milioni, il nostro target per quest’anno è di arrivare a 80-100 milioni di fatturato - spiega Mainas -. Abbiamo un portafoglio ordini molto importante e a questo punto dell’anno siamo confidenti di raggiungere gli obiettivi attesi dal piano». Partner di riferimento di grandi gruppi internazionali, Hitrac offre soluzioni elettromeccaniche “chiavi in mano” che includono sistemi di alimentazione elettrica, cooling system, sistemi di sicurezza/sorveglianza, cablaggi strutturati, switching center (grandi centrali di telecomunicazioni), impianti energetici, impianti industriali, impianti per siti militari, data center. «E siamo presenti anche nell’aerospazio, settore trainante nei prossimi», sottolinea Mainas. Grazie alle competenze specialistiche, agli standard rispettati e ai requisiti che le consentono di partecipare a forniture nei settori difesa e sicurezza, nel corso di quasi trent’anni Hitrac ha operato in oltre 50 Paesi, nell’ambito di partnership consolidate con aziende IT, TLC, energia, finanza, pubblica amministrazione e industria pesante.