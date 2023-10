Molto Economia - La fabbrica delle imprese

Ad un anno dall'insediamento è ora di fare un bilancio sulla politica economica del governo che ha dichiarato di mettere al centro le imprese. Dal fisco al PNRR, dagli appalti alla concorrenza, il registro è cambiato ma l'obiettivo è sempre lo stesso: siamo obbligati a crescere. E per fare il punto sulle cose fattem su quelle messe in cantiere e quelle da fare partiamo dalla fabbrica delle imprese, laddove nascono le start up.

Gli ospiti del webinar di Molto Economia

10.00 - Innovazione e Made in Italy

Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del made in Italy

10.15 - Check up Italia: qual è lo stato di salute dell'economia?

Fabrizio Pagani, Senior Advisor Vitale&Co.

Giovanni Sabatini, Direttore generale Abi

10.30 - Nuovi ordini mondiali: a quale futuro si affacciano le imprese?

Ettore Sequi, Ambasciatore, presidente Sorgenia Spa e V. presidente SACE

Simone Romano, Economica OCSE e IAI

Eleonora Tartufo Ambrosetti, ISPI

Alessandro Aresu, Analista e autore de "Il dominio del XXI secolo. Cina, Stati Uniti e le guerra invisibile della tecnologia"

11.00 - La filiera delle start up

Paola Bonomo, Consigliere indipendente, advisor e business angel

Gabriele Ronchini, Co-founder e CEO Digital Magics

Danila De Stefano, CEO e Founder Unobravo

11.20 - Costruire il futuro

Luigi Capello, CEO LVenture Group

Annalisa Areni, Head of Client Strategies UniCredit