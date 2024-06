Il 2024 è l’anno delle grandi elezioni: 4,4 miliardi di persone in 76 Paesi andranno alle urne in pochi mesi per ridisegnare politica, economia e mercati finanziari globali.

Ma sono tre i giri di boa cruciali. Dopo le elezioni Ue, dal 6 al 9 giugno, tocca al Regno Unito il 4 luglio per chiudere con le presidenziali e il Congresso Usa, il 5 novembre, la vera bussola dei mercati. Del resto, gli Stati Uniti pesano per circa il 60% sul mercato azionario globale con un valore di 50,8 trilioni di dollari. La maggior parte delle 10 aziende più grandi del mondo hanno sede qui, a partire dalle big tech – Alphabet (Google) Amazon, Apple, Meta Platforms (Facebook), Microsoft e Nvidia –, fino al gruppo di investimento Berkshire Hathaway di Warren Buffett e all'azienda farmaceutica Eli Lilly. Perfino il mercato dei bond è dominato dagli Usa, con una dimensione di circa 51,3 trilioni di dollari.

Dunque è già partita con largo anticipo la caccia ai settori “gold” della disputa Biden/Trump. Ma la volatilità è assicurata. Partiamo dagli scenari possibili descritti da State Street Global Advisors.



LA DEREGULATION



Più in generale, in caso di vittoria repubblicana, mentre i titoli finanziari, comprese le banche, dice State Street Global Advisors, potrebbero trarre vantaggio dalla deregolamentazione, alcuni pezzi del settore comunicazione devono affrontare la prospettiva di un controllo normativo più severo. Inoltre, se da un lato l'aumento potenziale delle tariffe commerciali rappresenta un'opportunità per i produttori nazionali, dall'altro il rischio di un aumento dell'inflazione e dei tassi d'interesse rappresenta una minaccia.



REGOLAMENTAZIONE



In particolare, un'ondata di deregolamentazione potrebbe essere vantaggiosa per il settore finanziario, in particolare per le banche, ma sarebbe probabilmente più contenuta rispetto alla precedente amministrazione Trump. Un'area di cambiamento quasi certo è quella del framework ESG, con meno requisiti sulla rendicontazione della carbon footprint e limiti allo sviluppo e alla commercializzazione di prodotti ESG da parte dell’industria degli investimenti. Chiunque vinca le elezioni, si prevede poi una maggiore regolamentazione delle Big tech, soprattutto in vista dell'accelerazione dell'evoluzione dell'intelligenza artificiale (Ai), nonché della preoccupazione relativa ai social media.



POLITICA ESTERA



Infine, una presidenza Trump rafforzerebbe la spesa per la difesa del G7. Inoltre, la propensione di Trump per i dazi sui beni strumentali e il probabile reshoring favorirebbero il settore industriale, in particolare negli Stati Uniti.