Anziani in aiuto all'economia tra pensioni e spesa: si chiama silver economy e farà crescere il Pil

L'allungamento della vita media delle persone è una delle principali conquiste degli ultimi cento anni. Nonostante una crisi pandemica ancora in atto, medicine, vaccini, prevenzione e alta tecnologia hanno permesso sia di abbattere la mortalità infantile sia di vivere dignitosamente più a lungo. Come evidenziato dall’intervista al presidente dell’Istat in questa stessa pagina, la quota di popolazione anziana è crescente, specialmente in...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati