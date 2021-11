Cambiamenti climatici, nasce Terna4Green: il “contatore” che misura quanto le energie rinnovabili fanno risparmiare in termini di CO2

La parola d'ordine è trasparenza. Oggi c'è una piattaforma digitale che permette di sapere in tempo reale quante tonnellate di anidride carbonica risparmia il sistema elettrico grazie alla produzione di energia da fonti rinnovabili come idroelettrico, eolico, fotovoltaico e geotermoelettrico. SI chiama Terna4Green e a lanciarla, in occasione della conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici che si sta svolgendo a Glasgow, è stata...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati