La consulenza è in crescita: più 136 per cento gestito in sei mesi

Ha chiuso in positivo il primo semestre per le reti di consulenza con circa 29 miliardi di raccolta e una crescita del 28% rispetto al 2020. Il bilancio della prima parte dell’anno registra una rinnovata propensione all’investimento da parte degli italiani, in particolare nel comparto gestito con risultati più che raddoppiati rispetto allo scorso anno (+136%) e pari a 21 miliardi.

L’attività di raccolta, l’andamento dei mercati e la...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati