La stagione dei mecenati italiani, delle grandi o piccole famiglie del nostro Paese, già al tramonto da diversi anni, si stinge ancora e, con il passaggio di mano dell'Inter dal cinese Zhang agli americani di Oaktree, la serie A si colora sempre più di stelle e strisce. Adesso sono ben 8 su 20 i club guidati da proprietà statunitensi (ebbene sì, anche la formidabile Atalanta europea è posseduta per la maggioranza da un fondo d'oltreoceano) e dunque il movimento pallonaro si sta piegando ai capitali esteri.

E meno male, verrebbe da dire, perché nonostante una piccola riduzione dello 0,7 per cento, il debito consolidato delle società professionistiche vale tuttora 3,3 miliardi di euro. Uno sprofondo che va colmato e che i vecchi padroni domestici del calcio non riescono a domare cercando sponde fuori dai confini. Ci sarebbe da chiedere un prestito agli amici del Como. In riva al lago cantato da Alessandro Manzoni sono sbarcati i fratelli indonesiani Hartono (patrimonio stimato: 50 miliardi di dollari) e, con il ritorno in serie A, i comaschi possono guardare le big del campionato dall'alto in basso sognando lo scudetto. Il punto è proprio questo: l'arrivo di soldi esteri può rimescolare le carte spostando i rapporti di forza che, al momento, restano quelli tradizionali.



LA RICERCA

Uno studio redatto dello Sports business group di Deloitte conferma che la Juve, nonostante l'estromissione dalla Coppe europee a causa del caso plusvalenze, in questa stagione ha registrato un aumento dei propri ricavi dell'8% a 432 milioni, confermandosi primo club italiano per fatturato, ma rimanendo all'undicesimo posto.

Balzo in avanti del Milan, che passa dalla sedicesima posizione complessiva alla 13esima, toccando quota 385 milioni di ricavi (+50%) anche grazie ai forti introiti della Champions League. L'Inter è stabile al quattordicesimo posto, con un aumento di quasi 50 milioni di fatturato a quota 379 milioni (+23% rispetto alla stagione precedente), con il Napoli che è una delle tre “new entry” nella Top 20 mondiale grazie a ricavi totali per oltre 267 milioni, in crescita del 71%.

A livello mondiale dietro al Real Madrid figurano Manchester City (826 milioni), Paris Saint-Germain (802), Barcellona (800) e Manchester United (746). Tutte queste squadre incassano quindi quasi il doppio rispetto alla “capolista” italiana. Il problema centrale del calcio italiano resta tuttavia l'elemento dei costi eccessivi, per nulla o quasi bilanciati dalla crescita delle entrate (i diritti Tv valgono ad esempio circa un miliardo contro i 7 del campionato inglese). Anche in questo campo troviamo in testa sempre la Juventus con 606,9 milioni di euro, seguita da Inter (465,5 milioni) e dal Milan (389,6 milioni). Tra le varie voci, la Juventus è la società che ha registrato quest'anno i maggiori costi sia dal punto di vista del costo del personale (282,3 milioni di euro) che dal punto di vista degli ammortamenti legati ai calciatori (146,4 milioni). Dal punto di vista del risultato netto, invece, il dominio è del Napoli, con un utile di 79,7 milioni di euro: tra gli altri club, solo il Milan e l’Atalanta hanno chiuso in utile (rispettivamente +6,0 milioni e +5,6 milioni), mentre gli altri club hanno chiuso i rispettivi bilanci in rosso, dai 19,5 milioni della Fiorentina ai 123,7 milioni della Juventus passando per gli 85 milioni dell’Inter e i 103 milioni della Roma.



I RICAVI

Analizzando a livello aggregato, le prime otto classificate della Serie A hanno registrato però ricavi operativi per 2,12 miliardi di euro, in crescita del 27% rispetto alla stagione scorsa, considerando anche le plusvalenze, il dato sale a 2,48 miliardi (+20% rispetto al 2021/22). I costi, invece, sono calati da 2,62 a 2,59 miliardi di euro, con un calo dell’1%: in particolare, le spese per gli stipendi sono scese del 3% (da 1,29 a 1,25 miliardi) mentre quelle per gli ammortamenti del 5% (da 585 a 553 milioni). Dal punto di vista del risultato netto, infine, le otto società sono passate da un rosso di 676,7 milioni di euro aggregato nel 2021/22 a una perdita complessiva di 269,5 milioni di euro. Un quadro davvero complesso, degno della finanza mondiale.



LE SERIE B E C

E con questi chiari di luna anche nelle serie minori si cercano capitali stranieri: non mancano infatti proprietari esteri in B e in C. Una vera rivoluzione annunciata. A Palermo è arrivato il City Football Group, la holding inglese che controlla anche Manchester City e Girona. Al Pisa c’è Alexander Knaster, il fondatore della società di private equity londinese Pamplona Capital Management. Il patron dell’Ancona è Tony Tiong, imprenditore di origini malesi e di cittadinanza australiana che ad Hong Kong porta avanti gli affari della multinazionale di famiglia RH Group. Matt Rizzetta, il Chairman di North Sixth Group, guida il Campobasso neopromosso in Serie D e ha una quota del 19% pure nell’Ascoli. Ci sarà da divertirsi, consapevoli, davanti alla tv oppure in tribuna allo stadio, che il pallone made in Italy è sempre più in mano straniere.