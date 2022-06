Investimenti, dopo la correzione dei listini Cina sugli scudi al grido di hi-tech

La situazione geopolitica monopolizza la scena. Le politiche monetarie, in particolare quella della Fed, sono considerate un faro per i mercati. Ma gli investitori non dovrebbero perdere di vista la Cina. Perché, come spiega bene Christian Tuntono, economista di Allianz Global Investors, un’eventuale fase di stagflazione globale dipenderà anche dalla traiettoria dell’economia cinese. Davvero Pechino può portare avanti la cosiddetta “politica...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati