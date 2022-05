La guerra dichiarata dalla Russia all’Ucraina ha sconvolto gli equilibri politici ed economici mondiali che pure avevano retto ai colpi micidiali della pandemia.

Perciò era convincimento diffuso che il risiko bancario in Italia fosse finito in stand-by per almeno un anno. Tanto più che l’unica fragilità oggettiva del...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati