Massimo Doris, ad di Banca Mediolanum: una gavetta durata 10 anni e poi il timone del risparmio

L'ultima novità introdotta da Massimo Doris in Banca Mediolanum è una divisione di investment bank il cui obiettivo è aprire le porte della Borsa ai numerosi imprenditori-clienti che mirano alla quotazione ufficiale. A guidarla è stato chiamato un giovane banchiere, Diego Selva, reclutato presso le fila di Bank of America, a cui fanno capo una quindicina di professionisti. Di fatto, è un modo per chiudere quello che in Mediolanum chiamano “il...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati