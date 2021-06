Atlantia, il nuovo inizio tra aeroporti, air-taxi e sistemi di pagamento. Restando in autostrada

Che farà Atlantia senza più Autostrade? È la domanda che si pongono in molti dopo l’assemblea del 31 maggio che ha deciso la vendita a favore di Cdp, Blackstone e Macquarie. È vero che per il 10 giugno è in calendario un cda per deliberare formalmente la dismissione di Aspi, ma ormai il dado è tratto. Naturalmente la sua mission non termina qui: Atlantia vanta infatti un portafoglio di partecipazioni strategiche nel settore infrastrutture che...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati