Anche la volatilità pre-elettorale presenta opportunità di acquisto per gli investitori con una prospettiva “contrarian” e la capacità di sopportare le fluttuazioni di mercato a breve termine. E adattarsi ai cambiamenti dei mercati con un approccio bilanciato agli investimenti azionari, è la ricetta indicata da Paul Benjamin, Balanced portfolio manager di Capital Group, per attraversare il guado.

«Un approccio flessibile e asset di qualità sono fondamentali per affrontare le oscillazioni dei mercati». La parte azionaria del portafoglio, tipicamente 60:40, ha un'esposizione flessibile ai titoli orientati alla crescita e ai dividendi. Mentre la parte a reddito fisso investe generalmente in obbligazioni investment grade per fornire diversificazione e reddito. «Il mercato azionario, fortemente orientato verso i titoli in crescita», spiega l’esperto, «ha creato un ambiente sfavorevole alle strategie bilanciate, che investono una parte dell'allocazione azionaria in società stabili, difensive e che pagano dividendi». Dunque, «tendiamo a privilegiare le società blue-chip e solide». Nel settore tecnologico, è privilegiata un'esposizione minore alle società megacap costose che hanno dominato il mercato nel 2023: «Preferiamo titoli di alta qualità che pagano dividendi e possono aiutare a proteggere il portafoglio quando i titoli growth attraversano un momento difficile», dice Benjamin.

Prendiamo ad esempio il gigante dei semiconduttori Broadcom. Dal 2010 l'azienda ha incrementato i dividendi consolidando spesso le frammentate industrie dei semiconduttori e del software. Si è distinto anche nel mercato della telefonia mobile e ora si è posizionata come leader nella progettazione di chip specializzati per il cloud computing e l'Ai. L'azienda è specializzata nella produzione di circuiti integrati specifici per le applicazioni (ASIC), fondamentali per la connessione di cluster di Ai e per il traffico in entrata e in uscita dai data center.

Il faro è anche su Taiwan Semiconductor Manufacturing Company e ASML, che hanno beneficiato della robusta crescita del cloud computing e dell'intelligenza artificiale. Poi ci sono il costruttore di case D.R. Horton e il conglomerato General Electric che hanno contribuito in modo determinante ai risultati del 2023. Passando a UnitedHealth Group non ha ottenuto i risultati attesi. Ma è ancora un leader diversificato nell'assistenza sanitaria gestita, con un potenziale di crescita degli utili e una storia di aumento del dividendo nel lungo periodo.

L'uso della tecnologia e l'attenzione all'integrazione verticale dell'assistenza sanitaria ne hanno determinato il successo a lungo termine.