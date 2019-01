La casa più cara di sempre venduta a New York per 210 milioni: l'acquirente è Ken Griffin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È stata venduta per la bellezza di 210 milioni di euro lapiùdella storia americana. A tirar fuori la cospicua somma è stato il finanziere, ovviamente plurimiliardario,. L'immobile si trova aCity, nel cuore di, ed è una, termine che indica dimore esclusive, di grande metratura e di solito situate agli ultimi piani dei grattacieli. La notizia viene rivelata dalLEGGI ANCHE Meryl Streep via da New York: in vendita il super-attico da 25 milioni di dollari La vendita polverizza il precedente record del 2014, quando Barry Rosenstein, un altro finanziere, acquistò una reggia fronte-oceano nell'East Hampton per circa 121 milioni di euro. La penthouse comprata dal 50enne Griffin misura circa 7.000 metri quadri e occupa tre piani, dal numero 50 al numero 53, del 220 Central Park South, un grattacielo disegnato da da Robert A.M. Stern, ancora in costruzione. Il prezzo richiesto era di circa 220 milioni : Griffin non è quindi riuscito ad abbassarlo di molto.