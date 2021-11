Zingarelli, il tour nelle città: il dizionario come un libro di storia

Sfogliare un dizionario come fosse un libro di storia: l’idea può apparire bizzarra, eppure è anche tra i lemmi del grande libro guida di ogni studente (e non solo) che si annidano grandi eventi, passaggi epocali e nuove espressioni della società. Una scoperta scientifica, il prevalere di una posizione etica, lo status quo del dibattito pubblico sono solo alcuni esempi del grande universo del presente che attraversa la lingua e finisce per...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati